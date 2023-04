Frauen 3. Liga Erlinsbach gewinnt klar gegen Fislisbach Erlinsbach behielt im Spiel gegen Fislisbach am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:0.

Das Tor von Shana Leder in der 66. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Fislisbach. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Fislisbach stellte Whitnae Dürr in Minute 78 her. Mit einem weiteren Tor erhöhte Whitnae Dürr für Fislisbach auf 3:0. Für das Doppelpack benötigte sie nur gerade neun Minuten.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Erlinsbach für Nadine Hunziker (68.) und Noëmi Weber (82.). Fislisbach blieb ohne Karte.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Erlinsbach eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 0.8 pro Spiel. Das bedeutet, dass Erlinsbach die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 7 mit durchschnittlich 1.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Fislisbach lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Erlinsbach. Im Schnitt lässt das Team 1.1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach neun Spielen, in denen die Defensive 12 Tore hinnehmen musste (Rang 4).

Die Tabellensituation bleibt für Erlinsbach unverändert. Mit fünf Punkten liegt das Team auf Rang 8. Für Erlinsbach ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Erlinsbach daheim mit seinem Tabellennachbarn Döttingen-Brugg (Platz 7) zu tun. Die Partie findet am 23. April statt (16.00 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Für Fislisbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 4. Fislisbach hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Fislisbach in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn SC Seengen (Platz 5) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 22. April (18.30 Uhr, Musterplatz, Seengen).

Telegramm: FC Fislisbach - FC Erlinsbach 2 0:3 (0:0) - Esp, Fislisbach – Tore: 66. Shana Leder 0:1. 78. Whitnae Dürr 0:2. 87. Whitnae Dürr 0:3. – Fislisbach: Anina Meier, Sina Burger, Nadine Mürner, Lorena Takac, Thora Scheier, Alena Mazzei, Shana Leder, Céline Oser, Muriel Buck, Whitnae Dürr, Manuela Santesso. – Erlinsbach: Leina Wehrli, Noemi Nater Madleina, Elisha Masi, Sara Müller, Nadine Renevey, Doruntina Mulaj, Winta Teklebrhan, Noëmi Weber, Annsophie Wyder, Anna Zürny, Elea Weber. – Verwarnungen: 68. Nadine Hunziker, 82. Noëmi Weber.

Tabelle

