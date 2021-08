3. Liga, Gruppe 1 Erlinsbach gewinnt deutlich gegen Schöftland Erlinsbach behielt im Spiel gegen Schöftland am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 5:0.

(chm)

Dominique May schoss Erlinsbach in der 33. Minute zur 1:0-Führung. Michael Frey erhöhte in der 52. Minute zur 2:0-Führung für Erlinsbach. Erlinsbach erhöhte in der 62. Minute seine Führung durch Kevin Burkhard weiter auf 3:0.

Erlinsbach erhöhte in der 62. Minute seine Führung durch Dominique May weiter auf 4:0. Tim Hauser schoss das 5:0 (82. Minute) für Erlinsbach und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Erlinsbach für Daniel Cuinjinca (19.) und Ardefrim Ahmetaj (53.). Eine Verwarnung gab es für Schöftland, nämlich für Kristian Feher (40.).

In der Tabelle verbessert sich Erlinsbach von Rang 8 auf 6. Das Team hat sechs Punkte. Erlinsbach hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Auf Erlinsbach wartet im nächsten Spiel das fünftplatzierte Team FC Lenzburg 2, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am Dienstag (31. August) statt (20.15 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Schöftland liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 9. Das Team hat drei Punkte. Schöftland hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Schöftland spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Entfelden 1 (Platz 4). Das Spiel findet am Dienstag (31. August) statt (20.15 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Telegramm: FC Erlinsbach 1 - SC Schöftland 2 5:0 (1:0) - Sportplatz Breite, Niedererlinsbach – Tore: 33. Dominique May 1:0. 52. Michael Frey 2:0. 62. Kevin Burkhard 3:0. 62. Dominique May 4:0. 82. Tim Hauser 5:0. – Erlinsbach: Ivan Ebinger, Daniel Cuinjinca, Janosch Flükiger, Ardefrim Ahmetaj, Jorin Pfister, David Isenschmid, Nikola Loznjakovic, Dominique May, Yves Lüthi, Kevin Burkhard, Michael Frey. – Schöftland: Julian Dörfler, Keiren Trachsel, Andrin Mühlethaler, Raphael Lüscher, Danjel Hasanaj, Kristian Feher, Simon Olivera, Nicolas Aufdenblatten, Sven Thomann, Patrick Rudin, Roman Leuenberger. – Verwarnungen: 19. Daniel Cuinjinca, 40. Kristian Feher, 53. Ardefrim Ahmetaj.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: HNK Adria Aarau - FC Buchs 1 0:1, FC Erlinsbach 1 - SC Schöftland 2 5:0, FC Rupperswil 1 - FC Lenzburg 2 1:2, FC Küttigen 2 - FC Rothrist 1 0:3

Tabelle: 1. FC Frick 1b 3 Spiele/9 Punkte (9:5). 2. FC Rothrist 1 3/9 (14:1), 3. FC Buchs 1 3/9 (6:2), 4. FC Entfelden 1 2/6 (10:0), 5. FC Lenzburg 2 3/6 (8:4), 6. FC Erlinsbach 1 3/6 (6:7), 7. FC Küttigen 2 3/6 (4:5), 8. FC Othmarsingen 1 2/3 (5:4), 9. SC Schöftland 2 3/3 (5:10), 10. FC Beinwil am See 1 3/1 (4:9), 11. FC Seon 1 3/1 (7:10), 12. HNK Adria Aarau 3/0 (1:15), 13. FC Rohr 1 3/0 (2:6), 14. FC Rupperswil 1 3/0 (4:7).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.08.2021 01:56 Uhr.