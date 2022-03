3. Liga, Gruppe 1 Erlinsbach bezwingt Rupperswil Erlinsbach behielt im Spiel gegen Rupperswil am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

Das erste Tor der Partie fiel für Erlinsbach: Michael Frey brachte seine Mannschaft in der 12. Minute 1:0 in Führung. Giovanni Di Nunzio erhöhte in der 70. Minute zur 2:0-Führung für Erlinsbach. Justin Brahimaj sorgte in der 73. Minute für Rupperswil für den Anschlusstreffer zum 1:2. Mit dem 3:1 für Erlinsbach schoss Michael Frey das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Erlinsbach erhielt: Janosch Flükiger (89.) eine Verwarnung gab es für Rupperswil, nämlich für Gabriel Ganarin (92.).

Erlinsbach rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 24 Punkte bedeuten Rang 4. Erlinsbach hat bisher achtmal gewonnen und sechsmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Erlinsbach daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Entfelden 1. Die Partie findet am 26. März statt (17.30 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Für Rupperswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 10. Rupperswil hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Rupperswil in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn SC Schöftland 2 (Platz 11) zu tun. Diese Begegnung findet am 26. März statt (19.00 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Telegramm: FC Erlinsbach 1 - FC Rupperswil 1 3:1 (1:0) - Sportplatz Breite, Niedererlinsbach – Tore: 12. Michael Frey 1:0. 70. Giovanni Di Nunzio 2:0. 73. Justin Brahimaj 2:1. 75. Michael Frey 3:1. – Erlinsbach: Ivan Ebinger, David Isenschmid, David Grieder, Ardefrim Ahmetaj, Giovanni Di Nunzio, Nikola Loznjakovic, Daniss Mujanovic, Kevin Burkhard, Egzoart Islami, Dominique May, Michael Frey. – Rupperswil: Matthias Fankhauser, Remo Bünzli, Samuele Eufemia, Josia Lutz, Erion Rrafshi, Manuel Dietiker, Justin Brahimaj, Luis Wyrsch, Lars Schurtenberger, Claudio Ott, Valdrin Dvorani. – Verwarnungen: 89. Janosch Flükiger, 92. Gabriel Ganarin.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Frick 1b - FC Othmarsingen 1 3:1, FC Erlinsbach 1 - FC Rupperswil 1 3:1

Tabelle: 1. FC Rothrist 1 14 Spiele/42 Punkte (65:11). 2. FC Entfelden 1 13/34 (47:14), 3. FC Buchs 1 14/33 (33:19), 4. FC Erlinsbach 1 14/24 (29:27), 5. FC Beinwil am See 1 13/23 (26:21), 6. FC Frick 1b 14/21 (26:34), 7. FC Othmarsingen 1 14/18 (35:32), 8. FC Küttigen 2 13/17 (21:24), 9. FC Lenzburg 2 14/17 (30:28), 10. FC Rupperswil 1 14/15 (23:25), 11. SC Schöftland 2 13/13 (25:37), 12. FC Seon 1 14/13 (34:45), 13. HNK Adria Aarau 14/7 (12:47), 14. FC Rohr 1 14/1 (15:57).

