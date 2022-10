3. Liga, Gruppe 2 Erlinsbach bezwingt Mutschellen Erlinsbach behielt im Spiel gegen Mutschellen am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

Den Auftakt machte Alessio Amodio, der in der 45. Minute für Erlinsbach zum 1:0 traf. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 66. Minute, als Edward Duah für Mutschellen traf. Jan Arnet traf in der 75. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Erlinsbach. Jan Arnet erzielte nur fünf Minuten später auch das 3:1 für Erlinsbach.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Erlinsbach für Andrea Salemi (67.) und Arcelio Joao Caetano (70.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Mutschellen, Leandro Rizzo (60.) kassierte sie.

Die Abwehr von Mutschellen kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 30 Gegentore in zehn Spielen bedeuten einen Schnitt von 3 Toren pro Match (Rang 12).

Als Schlusslicht ins Spiel gestiegen, hat Erlinsbach mit dem Sieg die rote Laterne abgeben können. Mit sieben Punkten liegt das Team auf Rang 12. Das Team verbessert sich um zwei Plätze. Für Erlinsbach ist es der zweite Sieg in Serie. Erlinsbach konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Im nächsten Spiel kriegt es Erlinsbach in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Bremgarten. Das Spiel findet am 15. Oktober statt (18.00 Uhr, Bärenmatt, Bremgarten).

Nach der Niederlage büsst Mutschellen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sechs Punkten auf Rang 13. Für Mutschellen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Mutschellen geht es in einem Heimspiel gegen FC Küttigen 1a (Platz 8) weiter. Die Partie findet am 15. Oktober statt (18.15 Uhr, Burkertsmatt, Widen).

Telegramm: FC Erlinsbach 1b - FC Mutschellen 2 3:1 (1:0) - Sportplatz Breite, Niedererlinsbach – Tore: 45. Alessio Amodio 1:0. 66. Edward Duah 1:1. 75. Jan Arnet 2:1. 80. Jan Arnet 3:1. – Erlinsbach: Domenico Arnone, Janosch Flükiger, Setshi Toni, Alessio Amodio, Gerard Toni, Arcelio Joao Caetano, Toni Istuk Banic, Evrim Saglam, Angelo Cannata, Emre Saglam, Samuele Zacheo. – Mutschellen: Fabio Di Lorenzo, Fabian Lopes Tavares, Tim Weidenmann, Gianluca Costa, Cédric Eckert, Kevin Kempter, Robin Blattmann, Leandro Rizzo, Livio Bachmann, Gian Marco Bellisario, Janick Seiler. – Verwarnungen: 60. Leandro Rizzo, 67. Andrea Salemi, 70. Arcelio Joao Caetano.

