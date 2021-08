3. Liga, Gruppe 1 Erlinsbach bezwingt im ersten Spiel auswärts Rupperswil – Michael Frey trifft zum Sieg Erlinsbach bezwingt zum Saisonauftakt Rupperswil auswärts mit 1:0

(chm)

Kurz vor der Halbzeitpause gelang Erlinsbach der einzige Treffer der Partie. Das 1:0 erzielte Michael Frey in der 40. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Erlinsbach erhielt: Egzoart Islami (54.) eine Verwarnung gab es für Rupperswil, nämlich für Lars Schurtenberger (65.).

Nach dem ersten Spiel steht Erlinsbach auf dem sechsten Rang. Erlinsbach trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf das stark gestartete Team FC Entfelden 1. Das Spiel findet am 21. August statt (18.00 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Rupperswil reiht sich nach dem Spiel auf Rang 12 ein. Auf Rupperswil wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das Team SC Schöftland 2. Die Partie findet am 22. August statt (10.30 Uhr, Sportanlage Rütimatten, Schöftland).

Telegramm: FC Rupperswil 1 - FC Erlinsbach 1 0:1 (0:1) - Stockhard Rupperswil, – Tor: 40. Michael Frey 0:1. – Rupperswil: Cédric Zürcher, Remo Bünzli, Laurin Bucher, Gazmend Gjini, Josia Lutz, Florian Meier, Tino Lanz, Joël Hauser, Lars Schurtenberger, Luis Wyrsch, Valdrin Dvorani. – Erlinsbach: Ivan Ebinger, Daniel Cuinjinca, David Grieder, Ardefrim Ahmetaj, Jorin Pfister, David Isenschmid, Nikola Loznjakovic, Erblin Shabani, Egzoart Islami, Kevin Burkhard, Michael Frey. – Verwarnungen: 54. Egzoart Islami, 65. Lars Schurtenberger.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Beinwil am See 1 - FC Entfelden 1 0:3, HNK Adria Aarau - FC Lenzburg 2 1:5, FC Rupperswil 1 - FC Erlinsbach 1 0:1, FC Rohr 1 - FC Rothrist 1 1:2, FC Küttigen 2 - SC Schöftland 2 2:1

Tabelle: 1. FC Lenzburg 2 1 Spiel/3 Punkte (5:1). 2. FC Entfelden 1 1/3 (3:0), 3. FC Buchs 1 1/3 (3:2), 4. FC Rothrist 1 1/3 (2:1), 5. FC Küttigen 2 1/3 (2:1), 6. FC Erlinsbach 1 1/3 (1:0), 7. FC Frick 1b 0/0 (0:0), 8. FC Othmarsingen 1 0/0 (0:0), 9. FC Seon 1 1/0 (2:3), 10. FC Rohr 1 1/0 (1:2), 11. SC Schöftland 2 1/0 (1:2), 12. FC Rupperswil 1 1/0 (0:1), 13. FC Beinwil am See 1 1/0 (0:3), 14. HNK Adria Aarau 1/0 (1:5).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.08.2021 23:18 Uhr.