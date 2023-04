3. Liga, Gruppe 1

Jahresbilanz 2 Millionen Franken an 20 Standorten: Hier blitzte der mobile Radar der Stadtpolizei Baden – fünf Fragen und Antworten

Die Stadtpolizei Baden hat ihre semistationäre Radaranlage 2022 in neun Gemeinden eingesetzt – und an sieben Standorten weniger als im Vorjahr. Unsere Recherche zeigt, wo der Blitzer am häufigsten und am seltensten Temposünder erwischt, wie viel er je nach Standort in die Bussenkasse gespült hat und warum der einträglichste Standort von 2021 weggefallen ist.