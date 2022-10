3. Liga, Gruppe 1 Erlinsbach bezwingt Buchs Erlinsbach gewinnt am Freitag zuhause gegen Buchs 3:2.

(chm)

Erlinsbach setzte sich in der ersten Halbzeit deutlich ab. Dominique May eröffnete in der 17. Minute das Skore, als er für Erlinsbach das 1:0 markierte. Burim Hasanramaj sorgte in der 29. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Erlinsbach. Erlinsbach erhöhte in der 39. Minute seine Führung durch Robbie von Felten weiter auf 3:0.

In der zweiten Halbzeit holte Buchs auf, kam aber nurmehr auf ein Tor heran. Marc Grütter verkürzte in der 84. Minute den Rückstand von Buchs auf 1:3. In der Schlussphase kam Buchs noch auf 2:3 heran. Rafed Bayazi war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 92. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Buchs sah Sven Nussbaumer (81.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Buchs weitere fünf gelbe Karten. Bei Erlinsbach erhielten Toni Istuk Banic (81.) und Giovanni Di Nunzio (91.) eine gelbe Karte.

Mit einem Tore-Schnitt von 2.8 Toren pro Spiel ist Erlinsbach bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Keine Änderung in der Tabelle für Erlinsbach: 19 Punkte bedeuten Rang 6. Für Erlinsbach ist es der zweite Sieg in Serie.

Auf Erlinsbach wartet im nächsten Spiel das siebtplatzierte Team FC Entfelden, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 4. November statt (20.15 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Für Buchs hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 5. Für Buchs war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Buchs spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Niederlenz (Rang 11). Die Partie findet am 25. März statt (18.00 Uhr, Altfeld, Niederlenz).

Telegramm: FC Erlinsbach 1a - FC Buchs 3:2 (3:0) - Sportplatz Breite, Niedererlinsbach – Tore: 17. Dominique May 1:0. 29. Burim Hasanramaj 2:0. 39. Robbie von Felten 3:0. 84. Marc Grütter 3:1. 92. Rafed Bayazi 3:2. – Erlinsbach: Ivan Ebinger, David Isenschmid, David Grieder, Serkan Karamese, Giovanni Di Nunzio, Robbie von Felten, Burim Hasanramaj, Daniss Mujanovic, Nikola Loznjakovic, Toni Istuk Banic, Dominique May. – Buchs: Rajko Abadzic, Luca Aebli, Michael Van Den Broeck, Rafael Singy, Manuele Bassi, Jonathan Frey, Luka Vuleta, Jens Wüthrich, Riccardo Neumann, Bera Akteke, Rafed Bayazi. – Verwarnungen: 36. Luka Vuleta, 36. Rafed Bayazi, 39. Rajko Abadzic, 48. Sven Nussbaumer, 65. Marc Grütter, 81. Toni Istuk Banic, 91. Giovanni Di Nunzio – Ausschluss: 81. Sven Nussbaumer.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.10.2022 20:10 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.