4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde Erfolg für Zurzach gegen Muri Zurzach gewinnt am Samstag zuhause gegen Muri 3:1.

Den Auftakt machte Bruno Fernando Gonçalves Ribeiro, der in der 6. Minute für Zurzach zum 1:0 traf. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Zurzach stellte Lavdim Durmishi in Minute 13 her. Loris Edelmann baute in der 25. Minute die Führung für Zurzach weiter aus (3:0). Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Loris Damiano in der 58. Minute für Muri auf 1:3.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass Zurzach viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen sieben Spielen hat Zurzach durchschnittlich 4.7 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 9 mit durchschnittlich 2.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zurzach bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 16 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Zurzach hat bisher fünfmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Zurzach auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Türkiyemspor 1. Die Partie findet am 15. Mai statt (16.00 Uhr, Sportanlage Schachen Aarau, Aarau).

Mit der Niederlage rückt Muri in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sieben Punkten neu Platz 11. Für Muri war es bereits die fünfte Niederlage in Serie.

Muri tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Spreitenbach 1a an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 13. Mai (20.00 Uhr, Brühl, Muri AG).

Telegramm: SC Zurzach 1 - FC Muri 3 3:1 (3:0) - Barz, Zurzach – Tore: 6. Bruno Fernando Gonçalves Ribeiro 1:0. 13. Lavdim Durmishi 2:0. 25. Loris Edelmann 3:0. 58. Loris Damiano 3:1. – Zurzach: Patrick Buchenhorner, Yannick Mauch, Bruno Fernando Gonçalves Ribeiro, Kujtim Durmishi, Loris Edelmann, Severin Büeler, Lukas Edelmann, Timur Kizilhan, Christian Branco, Lavdim Durmishi, Henrique Amiguinho Coutinho. – Muri: Kevin Meyer, David Meyer, Matthias Frick, Tobias Stutzer, Noah Köchli, Ivo Nietlispach, Pascal Penta, Joel Moser, Calvin Koch, Patrik Räber, Livio Feuchter. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde:

Tabelle

