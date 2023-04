2. Liga AFV Erfolg für Wohlen gegen Oftringen Sieg für Wohlen: Gegen Oftringen gewinnt das Team am Sonntag zuhause 2:0.

(chm)

In der 6. Minute war es an Javi Gabathuler, Wohlen 1:0 in Führung zu bringen. In der 90. Minute traf Javi Gabathuler bereits wieder. Er erhöhte auf 2:0 für Wohlen.

Gelbe Karten gab es bei Oftringen für Josias Mikalay (76.), Nikos Giannoudis (76.) und Luca Costa Baiao (78.). Bei Wohlen erhielten Dardan Pnishi (42.) und Zidane Vaz Mendy (76.) eine gelbe Karte.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Wohlen. 23 Punkte bedeuten Rang 7. Wohlen hat bisher sechsmal gewonnen, sechsmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Wohlen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Lenzburg (Platz 5). Die Partie findet am 22. April statt (17.00 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Für Oftringen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 13. Für Oftringen war es bereits die sechste Niederlage in Serie.

Oftringen tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Sarmenstorf an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 22. April statt (18.00 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Telegramm: FC Wohlen 2 - FC Oftringen 2:0 (1:0) - Niedermatten, Wohlen/AG – Tore: 6. Javi Gabathuler 1:0. 90. Javi Gabathuler 2:0. – Wohlen: Cédric Künzli, Justin Pfister, Gökdeniz Can, Dardan Pnishi, Hugo Chabin, Zidane Vaz Mendy, Noah Jappert, Javi Gabathuler, Nelson Afulike, Tom Vogel, Tarik Zukic. – Oftringen: Daniel Kasanga, Josias Mikalay, Kevin Müller, Pascal Wälti, Nikos Giannoudis, Raffaele Roca, Marc Leuppi, Dominik Sieber, Mattia Marino, Dejan Skopljak, Josip Jukic. – Verwarnungen: 42. Dardan Pnishi, 76. Zidane Vaz Mendy, 76. Josias Mikalay, 76. Nikos Giannoudis, 78. Luca Costa Baiao.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.04.2023 18:57 Uhr.