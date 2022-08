2. Liga AFV Erfolg für Wettingen gegen Oftringen – Jacopo Canzian als Matchwinner Wettingen behielt im Spiel gegen Oftringen am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

Der Siegtreffer für Wettingen gelang Jacopo Canzian in der 60. Minute. In der 12. Minute hatte Davide Caforio Wettingen in Führung gebracht. Der Ausgleich für Oftringen fiel in der 31. Minute durch Marc Leuppi.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Wettingen erhielt: Alnord Feta (67.) eine Verwarnung gab es für Oftringen, nämlich für Bojan Djuric (67.).

Wettingen verbessert sich in der Tabelle von Rang 9 auf 4. Das Team hat fünf Punkte. Der erste Sieg der Saison für Wettingen folgt nach null Niederlagen und zwei Unentschieden. Wettingen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Wettingen geht es auf fremdem Terrain gegen FC Sarmenstorf (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 3. September (18.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Unverändert liegt Oftringen auf Rang 13. Das Team hat null Punkte. Oftringen hat bisher nur verloren, nämlich dreimal.

Mit dem fünftplatzierten FC Wohlen 2 kriegt es Oftringen als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 3. September statt (18.00 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Telegramm: FC Wettingen - FC Oftringen 2:1 (1:1) - Stadion Altenburg, Wettingen – Tore: 12. Davide Caforio 1:0. 31. Marc Leuppi 1:1. 60. Jacopo Canzian 2:1. – Wettingen: Roman Heiniger, Alnord Feta, Radovan Radevic, Nicola Minikus, Dennis Miolo, Davide Caforio, Kevin Bamberger, Boris Dabic, Brando Canzian, Samuel Camargo Lobosco, Jacopo Canzian. – Oftringen: Nikola Tegeltija, Kevin Müller, Tihomir Djanesic, Alessio Murabito, Nikos Giannoudis, Zelimir Skopljak, Dominik Sieber, Mattia Marino, Marc Leuppi, Raffaele Roca, Fulvio Catricala. – Verwarnungen: 67. Alnord Feta, 67. Bojan Djuric.

