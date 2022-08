3. Liga, Gruppe 2 Erfolg für Tägerig gegen Erlinsbach – Siegtreffer in allerletzter Minute Tägerig gewinnt am Freitag zuhause gegen Erlinsbach 2:1.

(chm)

Tägerig geriet zunächst in Rückstand, als Setshi Toni in der 46. Minute die zwischenzeitliche Führung für Erlinsbach gelang. In der 51. Minute glich Tägerig jedoch aus und ging in der 94. Minute in Führung. Torschützen waren Yunus Hamurtekin und Kevin Cedric Neto Henriques.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Erlinsbach sah Alessio Amodio (37.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Alessio Amodio (7.), Gerard Toni (59.) und Jan Arnet (79.). Bei Tägerig erhielten Pedro Loureiro Da Costa (45.) und Kevin Cedric Neto Henriques (94.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Tägerig zu den Besten: Die total 5 Gegentore in drei Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.7 Toren pro Match (Rang 2).

In der Tabelle verbessert sich Tägerig von Rang 11 auf 6. Das Team hat vier Punkte. Der erste Sieg der Saison für Tägerig folgt nach einer Niederlage und einem Unentschieden. Tägerig konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Tägerig spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Küttigen 1a (Platz 4). Die Partie findet am 2. September statt (20.15 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Erlinsbach steht in der Tabelle neu auf Rang 14 (zuvor: 13). Das Team hat null Punkte. Erlinsbach hat bisher nur verloren, nämlich dreimal.

Für Erlinsbach geht es in einem Heimspiel gegen FC Turgi (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 3. September statt (18.00 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Telegramm: FC Tägerig - FC Erlinsbach 1b 2:1 (0:1) - Fussballplatz Kleinzelg, Tägerig – Tore: 46. Setshi Toni 0:1. 51. Yunus Hamurtekin (Penalty) 1:1.94. Kevin Cedric Neto Henriques 2:1. – Tägerig: Jonas Simon, Marcel Hilpert, Moreno Zanatta, Alessandro Locatelli, Pedro Loureiro Da Costa, Roman Lips, Tim Stammbach, Besian Rushiti, Leon Beck, Yunus Hamurtekin, Francisco José Henriques Alves Frade. – Erlinsbach: Manuel Schaer, Loris Rüedi, Gerard Toni, Alessio Amodio, Simon Sommer, Samuele Zacheo, Esey Misgena, Yannik Zacheo, Setshi Toni, Gavin Porcelli, Jan Arnet. – Verwarnungen: 7. Alessio Amodio, 45. Pedro Loureiro Da Costa, 59. Gerard Toni, 79. Jan Arnet, 94. Kevin Cedric Neto Henriques – Ausschluss: 37. Alessio Amodio.

