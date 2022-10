4. Liga, Gruppe 2 Erfolg für Suhr gegen Sarmenstorf Suhr gewinnt am Freitag zuhause gegen Sarmenstorf 3:2.

(chm)

Sarmenstorf ging zunächst in Führung, als Nesim Abdulai in der 5. Minute traf. Dann glich aber Vasco Morais Ferreira (17.) für Suhr aus. Matias Rafael Sendão Pinheiro in der 20. Minute und Timo Klaus in der 64. Minute brachten Suhr sodann 3:1 in Führung. In der Schlussphase kam Sarmenstorf noch auf 2:3 heran. Fabio Gurtner war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 87. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Sarmenstorf sah Riccardo Caggiano (93.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Adrian Petrig (34.) und Riccardo Caggiano (68.). Bei Suhr gab es fünf gelbe Karten.

Trotz dem Sieg hat Suhr in der Tabelle Plätze verloren und liegt neu mit 17 Punkten auf Rang 8 (-1). Suhr hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Suhr spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Menzo Reinach 2 (Platz 11). Die Partie findet am 21. Oktober statt (20.15 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

Nach der Niederlage büsst Sarmenstorf einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 17 Punkten auf Rang 7. Sarmenstorf hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Sarmenstorf zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Rohr. Diese Begegnung findet am 22. Oktober statt (19.30 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Telegramm: FC Suhr 2 - FC Sarmenstorf 2a 3:2 (2:1) - Hofstattmatten, Suhr – Tore: 5. Nesim Abdulai 0:1. 17. Vasco Morais Ferreira 1:1. 20. Matias Rafael Sendão Pinheiro 2:1. 64. Timo Klaus 3:1. 87. Fabio Gurtner 3:2. – Suhr: Ilias Ntiaz Brans, Yared Daniel, Ali Türkmen, Aytac Cöcelli, Ömer Faruk Turan, Zoran Milic, Omar De Marco, Matias Rafael Sendão Pinheiro, Vasco Morais Ferreira, Bruno Miguel Pereira Rodrigues, Nick Woodtli. – Sarmenstorf: Ramon Stöckli, Sandro Lenz, Marco Wietlisbach, Joel Scheuber, Luca Meier, Yared Wasem, Flavio Stutz, Nesim Abdulai, Manuele Esposito, Adrian Petrig, Riccardo Caggiano. – Verwarnungen: 34. Adrian Petrig, 68. Riccardo Caggiano, 73. Bruno Miguel Pereira Rodrigues, 79. Vasco Morais Ferreira, 85. Ömer Faruk Turan, 92. Omar De Marco, 94. Zoran Milic – Ausschluss: 93. Riccardo Caggiano.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.10.2022 14:30 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.