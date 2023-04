4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1 Erfolg für Suhr gegen Ljiljan Suhr behielt im Spiel gegen Ljiljan am Freitag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:4.

Elvedin Kazaferovic eröffnete in der 3. Minute das Skore, als er für Ljiljan das 1:0 markierte. In der 7. Minute schoss Amel Sljivar Ljiljan mittels Elfmeter zur 2:0-Führung. Ljiljan erhöhte in der 19. Minute seine Führung durch Stefan Stankovic weiter auf 3:0.

Bruno Miguel Pereira Rodrigues verkürzte in der 38. Minute den Rückstand von Suhr auf 1:3. Emir Selimovic baute in der 59. Minute die Führung für Ljiljan weiter aus (4:1). Timo Klaus (65. Minute) liess Suhr auf 2:4 herankommen.

Pechvogel Ajdin Ticevic traf in der 70. Minute ins eigene Gehäuse, was den Anschlusstreffer für Suhr zum 3:4 bedeutete. Suhr glich in der 86. Minute durch Bledar Arifaj aus.

Bei Suhr sah Ilias Ntiaz Brans (90.) die rote Karte. Gelb erhielt Yared Daniel (56.). Bei Ljiljan sah Benjamin Huskic (90.) die rote Karte. Gelb erhielt Stefan Stankovic (56.).

Nach dem zweiten Spiel steht Suhr auf dem vierten Rang. Suhr spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Menzo Reinach 2 (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 6. April (20.15 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

In der Tabelle steht Ljiljan nach dem dritten Spiel auf Rang 5. Ljiljan spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Entfelden 2 (Rang 13). Zu diesem Spiel kommt es am 6. April (20.15 Uhr, Bächen, Unterentfelden).

Telegramm: FC Suhr 2 - FC Ljiljan 4:4 (1:3) - Hofstattmatten, Suhr – Tore: 3. Elvedin Kazaferovic 0:1. 7. Amel Sljivar (Penalty) 0:2.19. Stefan Stankovic 0:3. 38. Bruno Miguel Pereira Rodrigues 1:3. 59. Emir Selimovic 1:4. 65. Timo Klaus 2:4. 70. Eigentor (Ajdin Ticevic) 3:4.86. Bledar Arifaj 4:4. – Suhr: Ilias Ntiaz Brans, Yared Daniel, Ömer Faruk Turan, Bledar Arifaj, Mohammed Rahimi, Mateo Sladoje, Perwer Khaled, Valerio Kovac, Timo Klaus, Tobia Graziosi, Caglar Sekmec. – Ljiljan: Ajdin Terzic, Amel Besic, Benjamin Huskic, Nikola Tepes, Ajdin Ticevic, Amel Sljivar, Nedim Huskic, Anel Ljubijankic, Edin Uzunovic, Muhamed Fejzic, Elvedin Kazaferovic. – Verwarnungen: 56. Yared Daniel, 56. Stefan Stankovic – Ausschlüsse: 90. Ilias Ntiaz Brans, 90. Benjamin Huskic.

