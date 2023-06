4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1 Erfolg für Schönenwerd-Niedergösgen gegen Rothrist Sieg für Schönenwerd-Niedergösgen: Gegen Rothrist gewinnt das Team am Freitag zuhause 4:2.

Das erste Tor der Partie fiel für Schönenwerd-Niedergösgen: Fabian Souto brachte seine Mannschaft in der 17. Minute 1:0 in Führung. Schönenwerd-Niedergösgen baute in der 34. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Fabian Souto. Der Anschlusstreffer für Rothrist zum 1:2 kam in der 37. Minute. Verantwortlich dafür war Muhammed Özata.

In der 47. Minute baute Renzo Rettenmund den Vorsprung für Schönenwerd-Niedergösgen auf zwei Tore aus (3:1). Schönenwerd-Niedergösgen erhöhte in der 52. Minute seine Führung durch Kaio Läubli Lopes weiter auf 4:1. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Marinko Perunicic in der 66. Minute für Rothrist auf 2:4.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Schönenwerd-Niedergösgen für Cebrail Sonzamanci (73.) und Juan Cavenaghi (83.). Eine Verwarnung gab es für Rothrist, nämlich für Nicola Suter (57.).

Mit dem Sieg rückt Schönenwerd-Niedergösgen um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 18 Punkten auf Rang 7. Schönenwerd-Niedergösgen hat bisher fünfmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Schönenwerd-Niedergösgen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Rothrist hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 6. Rothrist hat bisher sechsmal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Rothrist ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Schönenwerd-Niedergösgen 2 - FC Rothrist 2 4:2 (3:1) - Sportplatz Feld, Schönenwerd – Tore: 17. Fabian Souto 1:0. 34. Fabian Souto 2:0. 37. Muhammed Özata 2:1. 47. Renzo Rettenmund 3:1. 52. Kaio Läubli Lopes 4:1. 66. Marinko Perunicic 4:2. – Schönenwerd-Niedergö: Konstantinos Iakovidis, Fabian Souto, Livio Salvatore, Mato Adzaga, Raffaele Pizzipaolo, Kaio Läubli Lopes, Luca Lehmann, Davide Saccullo, Cebrail Sonzamanci, Renzo Rettenmund, Juan Cavenaghi. – Rothrist: Jeremy Schneeberger, Samuel Gentizon, Semir Elkaz, Minas Iakovidis, Stefan Eric, Nicola Suter, Premtim Beqaj, Simone Franze, Leonardo Antonio Ferreira Costa, Albijon Salcaj, Muhammed Özata. – Verwarnungen: 57. Nicola Suter, 73. Cebrail Sonzamanci, 83. Juan Cavenaghi.

