4. Liga, Gruppe 3 Erfolg für Niederwil gegen Villmergen im ersten Spiel Villmergen lag gegen Niederwil deutlich vorne, nämlich 2:0 (18. Minute) - und verlor dennoch. Niederwil feiert einen 4:2-Heimsieg.

Den Auftakt machte Marco Sidler, der in der 3. Minute für Villmergen zum 1:0 traf. Mit seinem Tor in der 18. Minute brachte Dario Innella Villmergen mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Die 30. Minute brachte für Niederwil den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Oliver Raimann.

Niederwil glich in der 49. Minute durch Abeenan Pushparajah aus. In der 58. Minute war es an Linus Dubach, Niederwil 3:2 in Führung zu bringen. Das letzte Tor der Partie fiel in der 91. Minute, als Alessio Saporito die Führung für Niederwil auf 4:2 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Niederwil, Linus Dubach (62.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Villmergen, nämlich für Cyril Dubler (56.).

Nach dem ersten Spiel steht Niederwil auf dem dritten Rang. Im nächsten Spiel kriegt es Niederwil auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Merenschwand 1a. Diese Begegnung findet am 19. August statt (20.00 Uhr, Schulanlage, Merenschwand, Merenschwand).

In der Tabelle steht Villmergen nach dem ersten Spiel auf Rang 12. Mit dem sechstplatzierten KF Liria kriegt es Villmergen als nächstes auf fremdem Terrain mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 20. August statt (18.00 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Telegramm: FC Niederwil 2 - FC Villmergen 2 4:2 (1:2) - Riedmatt, Niederwil – Tore: 3. Marco Sidler 0:1. 18. Dario Innella 0:2. 30. Oliver Raimann 1:2. 49. Abeenan Pushparajah 2:2. 58. Linus Dubach 3:2. 91. Alessio Saporito 4:2. – Niederwil: Pascal Günter, Sven Feldmann, Linus Dubach, Abeenan Pushparajah, Ricky Kropf, Oliver Stutz, Yuri Gigliotti, Fabio Merendino, Marc Wenger, Alessio Saporito, Oliver Raimann. – Villmergen: Erfan Zamani, Fabio Gsell, Cyril Dubler, Matteo Thaler, Colin Graf, Manuel Weber, Jason Fischbach, Patrick Troxler, Dario Cavallaro, Dario Innella, Marco Sidler. – Verwarnungen: 56. Cyril Dubler, 62. Linus Dubach.

