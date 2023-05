3. Liga, Gruppe 2 Erfolg für Mutschellen gegen Würenlingen Sieg für Mutschellen: Gegen Würenlingen gewinnt das Team am Sonntag zuhause 3:1.

(chm)

Robin Blattmann eröffnete in der 16. Minute das Skore, als er für Mutschellen das 1:0 markierte. In der 35. Minute baute Sebastian Ataman den Vorsprung für Mutschellen auf zwei Tore aus (2:0). Marco Lo Presti baute in der 55. Minute die Führung für Mutschellen weiter aus (3:0). In der 75. Minute sorgte Marco Takac noch für Resultatkosmetik für Würenlingen. Er traf zum 1:3-Schlussstand.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Mutschellen erhielt: Brian Möschler (43.) eine Verwarnung gab es für Würenlingen, nämlich für Marco Takac (87.).

Die Tabellensituation bleibt für Mutschellen unverändert. Das Team liegt mit 16 Punkten auf Rang 12. Mutschellen hat bisher viermal gewonnen, zwölfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Mutschellen geht es zuhause gegen FC Kappelerhof (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 14. Mai statt (13.00 Uhr, Burkertsmatt, Widen).

Mit der Niederlage rückt Würenlingen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 23 Punkten neu Platz 10. Würenlingen hat bisher sechsmal gewonnen, neunmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Würenlingen tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Bremgarten an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am Freitag (12. Mai) statt (20.15 Uhr, Kuhgässli, Würenlingen).

Telegramm: FC Mutschellen 2 - FC Würenlingen 3:1 (2:0) - Burkertsmatt, Widen – Tore: 16. Robin Blattmann 1:0. 35. Sebastian Ataman 2:0. 55. Marco Lo Presti 3:0. 75. Marco Takac 3:1. – Mutschellen: Fabio Di Lorenzo, Brian Möschler, Nico Jud, Tim Weidenmann, Benjamin Yayra Ahlidjah, Gianluca Costa, Sebastian Ataman, Fabian Trachsel, Robin Blattmann, Cédric Eckert, Marco Lo Presti. – Würenlingen: Leone Tanaskoski, Kevin Häuselmann, Marc Thurnherr, Muhamet Behluli, Dominik Pieren, Besnik Bajraj, Marco Takac, Erzon Behluli, Michael De Sousa Reis, Blagoja Tanaskoski, Sirio Crippa. – Verwarnungen: 43. Brian Möschler, 87. Marco Takac.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.05.2023 16:53 Uhr.