3. Liga, Gruppe 2 Erfolg für Mellingen gegen Zurzach – Davide Prati mit Siegtor Sieg für Mellingen: Gegen Zurzach gewinnt das Team am Freitag zuhause 1:0.

(chm)

Es sollte bis in die Schlussphase dauern, ehe Mellingen das einzige Tor der Partie gelang. Das 1:0 erzielte Davide Prati in der 78. Minute.

Bei Mellingen erhielten Pascal Gisi (53.), Muhamed Destani (85.) und Andreas Etter (90.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Zurzach erhielt: Michael Binder (90.)

Mellingen hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 3.6 Tore pro Partie.

Keine Änderung in der Tabelle für Mellingen: Das Team liegt mit 16 Punkten auf Rang 2. Mellingen hat bisher fünfmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mellingen spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Spreitenbach (Rang 9). Zu diesem Spiel kommt es am 23. September (20.15 Uhr, Mittlerzelg, Spreitenbach).

Nach der Niederlage büsst Zurzach zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zehn Punkten auf Rang 8. Zurzach hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Zurzach spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Niederwil (Platz 10). Die Partie findet am 24. September statt (18.30 Uhr, Barz, Zurzach).

Telegramm: FC Mellingen - SC Zurzach 1:0 (0:0) - Kleine Kreuzzelg, Mellingen – Tor: 78. Davide Prati 1:0. – Mellingen: Oliver Isler, Philipp Müller, Manuel Gerwer, Patrick Bätschmann, Bruno Moraes, Muhamed Destani, Andreas Etter, Janek Lang, Marco Etter, Pascal Gisi, Davide Prati. – Zurzach: Tim Burkard, Danilo Cella Sanchez, Yannick Mauch, Michael Binder, Loris Edelmann, Jan Georg, Mahamed Mahamud, Severin Büeler, Lukas Edelmann, Luis Carlos Rodrigues Tavares, Henrique Amiguinho Coutinho. – Verwarnungen: 53. Pascal Gisi, 85. Muhamed Destani, 90. Andreas Etter, 90. Michael Binder.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.09.2022 21:36 Uhr.

