2. Liga AFV Erfolg für Lenzburg gegen Sarmenstorf – Siegtreffer durch Alessio Milazzo Sieg für Lenzburg: Gegen Sarmenstorf gewinnt das Team am Samstag zuhause 2:1.

Lenzburg geriet zunächst in Rückstand, als Fabian Winkler in der 42. Minute die zwischenzeitliche Führung für Sarmenstorf gelang. In der 58. Minute glich Lenzburg jedoch aus und ging in der 77. Minute in Führung. Torschützen waren Fidan Tafa und Alessio Milazzo.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Sarmenstorf erhielten Fabian Burkard (35.) und Marco Stutz (70.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Lenzburg.

Lenzburg hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2.4 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 24 Spielen, in denen die Offensive 59 Tore erzielte.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Lenzburg. 50 Punkte bedeuten Rang 3. Lenzburg hat bisher 14mal gewonnen, fünfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Lenzburg spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Fislisbach (Rang 9). Diese Begegnung findet am 10. Juni statt (17.00 Uhr, Esp, Fislisbach).

Für Sarmenstorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 39 Punkten auf Rang 5. Sarmenstorf hat bisher elfmal gewonnen, achtmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Sarmenstorf geht es zuhause gegen FC Rothrist (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 10. Juni statt (17.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Telegramm: FC Lenzburg - FC Sarmenstorf 2:1 (0:1) - Wilmatten, Lenzburg – Tore: 42. Fabian Winkler 0:1. 58. Fidan Tafa 1:1. 77. Alessio Milazzo 2:1. – Lenzburg: Stephan Wernli, Emanuele Mezzancella, Nils Suter, Dominic Siegenthaler, Dominik Gisler, Dario Füchslin, Fabio Milazzo, Nedim Keranovic, Matija Randjelovic, Valentin Gashi, Fidan Tafa. – Sarmenstorf: Elia Koch, Pascal Lindenmann, Fabian Burkard, Markus Wyss, Michael Iloski, Fabian Winkler, Denis Dubler, Nico Gautschi, Michael Rupp, Raphael Buchmann, Fabian Stutz. – Verwarnungen: 35. Fabian Burkard, 70. Marco Stutz.

