3. Liga, Gruppe 1 Erfolg für Gränichen gegen Kölliken – Siegtreffer in 89. Minute Gränichen behielt im Spiel gegen Kölliken am Freitag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

Zunächst musste Gränichen einen Rückstand hinnehmen: In der 2. Minute traf Dino Plazibat für Kölliken zum 1:0. Durch zwei Tore innerhalb von fünf Minuten schaffte Gränichen aber die Wende. Zuerst erzielte Dominik Trost (84.) den Ausgleich. Manuel Peter schoss kurz darauf das Siegtor zum 2:1 für Gränichen.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Kölliken sah Alban Gecaj (94.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Mateo Trgo (42.) und Ilija Tipura (65.). Gelbe Karten gab es bei Gränichen für Yll Berisha (41.), Livio Buchser (65.) und Manuel Peter (72.).

Gränichen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 23 Punkten auf Rang 3. Für Gränichen ist es der zweite Sieg in Serie.

Gränichen tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Küttigen 1b an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 28. Oktober statt (20.15 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Für Kölliken hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 7. Kölliken hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Kölliken spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Niederlenz (Platz 12). Zu diesem Spiel kommt es am 28. Oktober (20.00 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Telegramm: FC Gränichen - FC Kölliken 2:1 (0:1) - ZehnderMatte, Gränichen – Tore: 2. Dino Plazibat 0:1. 84. Dominik Trost 1:1. 89. Manuel Peter (Penalty) 2:1. – Gränichen: Livio Buchser, Philipp Müller, Nestor Ebobisse Molly, Arbnor Sejdiu, Seja Ettle, Luc Lorenzi, Cedric Galligani, Manuel Peter, Dominik Trost, Yll Berisha, Robin Ettle. – Kölliken: Alban Gecaj, Tomislav Tipura, Durim Racaj, Mateo Trgo, Dino Plazibat, Ardit Kukeli, Ilija Tipura, Ramon Schlatter, Alban Kukeli, Gian Farro, Omid Jafari. – Verwarnungen: 41. Yll Berisha, 42. Mateo Trgo, 65. Livio Buchser, 65. Ilija Tipura, 72. Manuel Peter – Ausschluss: 94. Alban Gecaj.

