3. Liga, Gruppe 1 Erfolg für Gontenschwil gegen Veltheim Gontenschwil gewinnt am Freitag zuhause gegen Veltheim 2:0.

(chm)

In der 44. Minute war es an Tarik Habibija, Gontenschwil 1:0 in Führung zu bringen. In der Schlussphase (78. Minute) erhöhte sodann Arian Dzemaili noch zum Endresultat von 2:0

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Gontenschwil gab es vier gelbe Karten. Bei Veltheim erhielten Luca Grandi (36.) und Michael Schumacher (90.) eine gelbe Karte.

Gontenschwil rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 16 Punkten liegt das Team auf Rang 9. Gontenschwil hat bisher viermal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt. Gontenschwil konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Im nächsten Spiel kriegt es Gontenschwil zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Rupperswil (Platz 8) zu tun. Diese Begegnung findet am 24. März statt (20.15 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil).

Mit der Niederlage rückt Veltheim in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit elf Punkten neu Platz 12. Für Veltheim war es bereits die sechste Niederlage in Serie.

Veltheim spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Entfelden (Platz 7). Das Spiel findet am 25. März statt (19.00 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Telegramm: FC Gontenschwil - FC Veltheim AG 2:0 (1:0) - PAMO Neumättli, Gontenschwil – Tore: 44. Tarik Habibija 1:0. 78. Arian Dzemaili 2:0. – Gontenschwil: Michael Hochuli, Marijan Vuleta, Claudio Schüttel, Dominic Pingiotti, Tobias Bucher, Dario Di Donato, Arian Dzemaili, Sandro Zürcher, Simon Hirt, Tarik Habibija, Michael Von Gunten. – Veltheim: Melvin Deubelbeiss, Michael Schumacher, Nicola Hersche, Nicola Pruijs, Pascal Zulauf, Khalil Zouaoui, Cyrill Huber, Deyan Vetter, Luca Grandi, Diego Beerle, Philipp Kläy. – Verwarnungen: 35. Sandro Zürcher, 36. Luca Grandi, 65. Tobias Bucher, 70. Simon Hirt, 88. Janick Dätwyler, 90. Michael Schumacher.

