3. Liga, Gruppe 1 Erfolg für Frick gegen Veltheim Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Frick zuhause gegen Veltheim 3:1.

Veltheim ging zunächst in der 12. Minute in Führung, als Luca Grandi zum 1:0 traf. In der 57. Minute gelang Frick jedoch durch Claudio Deiss der Ausgleich. In der 75. Minute gelang Fabian Treyer der Führungstreffer zum 2:1 für Frick. Das letzte Tor der Partie fiel in der 92. Minute, als Jannik Näf die Führung für Frick auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Roman Herzog von Frick erhielt in der 27. Minute die gelbe Karte.

Nach dem zweiten Spiel steht Frick auf dem fünften Rang. Als nächstes trifft Frick auswärts mit FC Rupperswil (Rang 13) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 26. August statt (20.15 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Veltheim reiht sich nach dem Spiel auf Rang 12 ein. Veltheim tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Erlinsbach 1a an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (16.00 Uhr, Sportplatz Schachen, Veltheim).

Telegramm: FC Frick 2 - FC Veltheim AG 3:1 (0:1) - Ebnet, Frick – Tore: 12. Luca Grandi 0:1. 57. Claudio Deiss 1:1. 75. Fabian Treyer 2:1. 92. Jannik Näf 3:1. – Frick: Elia Kasper, Tobias Hüsler, Roman Herzog, Benjamin Schmid, Fabian Treyer, Till Wälchli, Vuk Petrovic, Manuel Herzog, Jannik Näf, Silas Riner, Claudio Deiss. – Veltheim: Melvin Deubelbeiss, Tobias Kummer, Nicola Hersche, Sandro Heimgartner, Deyan Vetter, Luca Grandi, Khalil Zouaoui, Dario Werder, Diego Beerle, Joshua Hächler, Gian Furter. – Verwarnungen: 27. Roman Herzog.

