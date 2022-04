4. Liga, Gruppe 1 - Abstiegsrunde Erfolg für Frick gegen Entfelden – Moreno Marangio mit Siegtor Sieg für Frick: Gegen Entfelden gewinnt das Team am Samstag zuhause 2:1.

Der Siegtreffer für Frick gelang Moreno Marangio in der 58. Minute. In der 25. Minute hatte David Schraner Frick in Führung gebracht. Der Ausgleich für Entfelden fiel in der 55. Minute durch Ajdin Kucalovic.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Entfelden sah Leunit Gashi (92.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Entfelden weitere vier gelbe Karten. Bei Frick erhielten David Schraner (21.), Robin Müller (61.) und Elias Cantoni (64.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Frick zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.3 (Rang 3).

Frick machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um vier Plätze und liegt neu mit acht Punkten auf Rang 4. Frick hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Frick auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn FC Ljiljan (Platz 5) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (26. April) (20.00 Uhr, Bächen, Unterentfelden).

Nach der Niederlage büsst Entfelden zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sechs Punkten auf Rang 8. Für Entfelden war es bereits die dritte Niederlage in Serie. Entfelden verlor zudem erstmals zuhause.

Für Entfelden geht es zuhause gegen FC Ljiljan (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 3. Mai (20.00 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Telegramm: FC Frick 3 - FC Entfelden 2 2:1 (1:0) - Ebnet, Frick – Tore: 25. David Schraner 1:0. 55. Ajdin Kucalovic (Penalty) 1:1.58. Moreno Marangio 2:1. – Frick: Luc Burger, Maurice Kägi, David Schmid, Sandro Schmid, Elias Cantoni, Mohammed Osman, Siro Schmidli, Antonio Contorno, Nicola Senn, David Schraner, Moreno Marangio. – Entfelden: Michele Sanso, Pascal Stierli, Gabriel Castro Vieira, Hamza Osmanovic, Aris Montagnolo, Roman Hägi, Noah Ragusa, Ajdin Kucalovic, David Boner, Hamurabi Be Kascho, Leunit Gashi. – Verwarnungen: 21. David Schraner, 27. Leunit Gashi, 30. Noah Ragusa, 30. Marcel Mürset, 61. Robin Müller, 64. Elias Cantoni, 71. Samuel Yemane Haile – Ausschluss: 92. Leunit Gashi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1 - Abstiegsrunde:

Tabelle

