2. Liga AFV Erfolg für Frick gegen Brugg Frick behielt im Spiel gegen Brugg am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:0.

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: Cyrill Vogel traf in der 17. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Frick. In der 30. Minute erhöhte Halil Karadal auf 2:0 für Frick.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Frick erhielten Kilian Weiss (58.), Lars Weidmann (76.) und Gabriel Herzog (82.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Brugg für Alexander Mayor (33.), Yannik Wiederkehr (65.) und Yanis Ouslama (75.).

Mit dem Sieg rückt Frick um einen Platz nach vorne. 21 Punkte bedeuten Rang 9. Frick hat bisher sechsmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Frick in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Baden 1897 2 (Platz 10) zu tun. Das Spiel findet am Donnerstag (27. April) statt (20.15 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Für Brugg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 12. Brugg hat bisher dreimal gewonnen, elfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Brugg tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Suhr an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 29. April statt (18.00 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Telegramm: FC Frick - FC Brugg 2:0 (2:0) - Ebnet, Frick – Tore: 17. Cyrill Vogel 1:0. 30. Halil Karadal 2:0. – Frick: Gabriel Herzog, Valentin Schmid, Kastriot Berisha, Marco Boss, Alain Saner, Roger Herzog, Lars Weidmann, Raphael Leuthard, Halil Karadal, Kilian Weiss, Cyrill Vogel. – Brugg: Raphael Büttikofer, Stefan Jovanovic, Dylan Weidlich, Rico Schönenberger, Fabio Berz, Yannik Wiederkehr, Kristian Ndau, Alexander Mayor, Milijan Micic, Mike Hüsler, Sven Schönenberger. – Verwarnungen: 33. Alexander Mayor, 58. Kilian Weiss, 65. Yannik Wiederkehr, 75. Yanis Ouslama, 76. Lars Weidmann, 82. Gabriel Herzog.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

