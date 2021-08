3. Liga, Gruppe 1 Erfolg für Erlinsbach gegen Lenzburg – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Erlinsbach behielt im Spiel gegen Lenzburg am Dienstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

(chm)

Erlinsbach lag ab der 80. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Lucas Panchaud (31. Minute) und Nikola Loznjakovic getroffen hatten. In der 91. Minute erzielte Lenzburg (Nicolas Egger) noch den Anschlusstreffer zum 1:2.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Erlinsbach, nämlich für David Isenschmid (55.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Lenzburg, Shane Clerici (80.) kassierte sie.

In der Tabelle verbessert sich Erlinsbach von Rang 6 auf 5. Das Team hat neun Punkte. Erlinsbach hat bisher dreimal gewonnen und einmal verloren.

Erlinsbach tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Rothrist 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (4. September) (18.30 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

In der Tabelle verliert Lenzburg Plätze und zwar von Rang 5 auf 6. Das Team hat sechs Punkte. Lenzburg hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Lenzburg spielt zum nächsten Mal auswärts gegen SC Schöftland 2 (Platz 11). Diese Begegnung findet am Freitag (3. September) statt (20.15 Uhr, Sportanlage Rütimatten, Schöftland).

Telegramm: FC Erlinsbach 1 - FC Lenzburg 2 2:1 (1:0) - Sportplatz Breite, Niedererlinsbach – Tore: 31. Lucas Panchaud 1:0. 80. Nikola Loznjakovic (Penalty) 2:0.91. Nicolas Egger 2:1. – Erlinsbach: Ivan Ebinger, Daniel Cuinjinca, David Grieder, Ardefrim Ahmetaj, Jorin Pfister, David Isenschmid, Nikola Loznjakovic, Egzoart Islami, Yves Lüthi, Dominique May, Michael Frey. – Lenzburg: Shane Clerici, Laszlo Stutz, Diego Alvarez, Dominic Siegenthaler, Mattia Garofalo, Nicolo Mazzotta, Philipp Kohler, Simone Mezzancella, Samuel Huber, Dario Hanna, Faton Abduli. – Verwarnungen: 55. David Isenschmid, 80. Shane Clerici.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Frick 1b - HNK Adria Aarau 3:1, FC Othmarsingen 1 - FC Seon 1 0:3, FC Beinwil am See 1 - FC Rohr 1 6:1, FC Buchs 1 - FC Küttigen 2 3:2, FC Rupperswil 1 - FC Rothrist 1 0:1, FC Erlinsbach 1 - FC Lenzburg 2 2:1, FC Entfelden 1 - SC Schöftland 2 4:1

Tabelle: 1. FC Entfelden 1 4 Spiele/12 Punkte (17:3). 2. FC Frick 1b 4/12 (12:6), 3. FC Rothrist 1 4/12 (15:1), 4. FC Buchs 1 4/12 (9:4), 5. FC Erlinsbach 1 4/9 (8:8), 6. FC Lenzburg 2 4/6 (9:6), 7. FC Küttigen 2 4/6 (6:8), 8. FC Beinwil am See 1 4/4 (10:10), 9. FC Seon 1 4/4 (10:10), 10. FC Othmarsingen 1 4/3 (7:10), 11. SC Schöftland 2 4/3 (6:14), 12. HNK Adria Aarau 4/0 (2:18), 13. FC Rohr 1 4/0 (3:12), 14. FC Rupperswil 1 4/0 (4:8).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.09.2021 00:26 Uhr.