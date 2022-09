3. Liga, Gruppe 2 Erfolg für Bremgarten gegen Würenlingen Sieg für Bremgarten: Gegen Würenlingen gewinnt das Team am Samstag zuhause 2:1.

(chm)

Zwei Tore von Blerim Pnishi (32. Und 35.) bedeuteten eine 2:0-Führung für Bremgarten.

In der 63. Minute schoss Würenlingen (Muhamet Behluli) noch den Anschlusstreffer zum 1:2.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Würenlingen sah Blagoja Tanaskoski (90.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Würenlingen weitere vier gelbe Karten. Bei Bremgarten erhielten Yves Furrer (17.), Tihomir Grabovica (20.) und Boran Iscen-Yaz (78.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Bremgarten zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.6 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 1).

Bremgarten verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Nach acht Spielen hat das Team 21 Punkte. Bremgarten hat bisher siebenmal gewonnen und einmal verloren.

Bremgarten spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Mutschellen 2 (Rang 12). Zu diesem Spiel kommt es am 1. Oktober (17.30 Uhr, Burkertsmatt, Widen).

Für Würenlingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 4. Würenlingen hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Würenlingen verlor zudem erstmals zuhause.

Würenlingen spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Erlinsbach 1b (Rang 14). Das Spiel findet am 30. September statt (20.15 Uhr, Kuhgässli, Würenlingen).

Telegramm: FC Bremgarten - FC Würenlingen 2:1 (2:0) - Bärenmatt, Bremgarten – Tore: 32. Blerim Pnishi 1:0. 35. Blerim Pnishi 2:0. 63. Muhamet Behluli 2:1. – Bremgarten: Patrick Brunner, Burim Zeqiraj, Tihomir Grabovica, Yunus Aslan, Faik Pnishi, Timo Jenni, Halil Hoxhaj, Vinicius Figueiredo Dias, Kim Weiss, Blerim Pnishi, Yves Furrer. – Würenlingen: Lian Nyffenegger, Blagoja Tanaskoski, Erzon Behluli, Marcel Kramp, Kevin Häuselmann, Noah Scharler, Muhamet Behluli, Domenique Thiel, Alessandro Sagona, Marco Takac, Milkias Asrat. – Verwarnungen: 17. Yves Furrer, 20. Tihomir Grabovica, 34. Kevin Häuselmann, 46. Erzon Behluli, 78. Boran Iscen-Yaz, 83. Marino Miotti, 87. Blagoja Tanaskoski – Ausschluss: 90. Blagoja Tanaskoski.

