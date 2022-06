4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde Erfolg für Bremgarten gegen Othmarsingen Bremgarten behielt im Spiel gegen Othmarsingen am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

Bremgarten ging in der 13. Spielminute durch Fitim Gutaj in Führung, ehe Othmarsingen in der 27. Minute (Ivan Teixeira Rodrigues) der Ausgleich gelang. Das Tor von Ivan Bogdanovic in der 47. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Bremgarten. In der 89. Minute sorgte Hugo Miguel Da Fonseca Tavares für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Bremgarten.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Blend Malsori von Othmarsingen erhielt in der 40. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Bremgarten zu den Besten: Total liess das Team 20 Tore in elf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.7 Toren pro Spiel (Rang 3).

Die Abwehr von Othmarsingen kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 4.1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach zehn Spielen, in denen die Defensive 49 Tore hinnehmen musste (Rang 13).

Bremgarten machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 16 Punkten auf Rang 6. Für Bremgarten ist es der zweite Sieg in Serie.

Bremgarten spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Mellingen 2a (Platz 10). Das Spiel findet am 12. Juni statt (16.00 Uhr, Kleine Kreuzzelg, Mellingen).

Für Othmarsingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwei Punkten auf Rang 13. Othmarsingen hat bisher noch nie gewonnen. Zweimal spielte das Team unentschieden. Acht Spiele gingen verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Othmarsingen in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Leibstadt. Die Partie findet am 12. Juni statt (14.00 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Telegramm: FC Bremgarten 2 - FC Othmarsingen 2 3:1 (1:1) - Waffenplatz, Bremgarten – Tore: 13. Fitim Gutaj 1:0. 27. Ivan Teixeira Rodrigues 1:1. 47. Ivan Bogdanovic 2:1. 89. Hugo Miguel Da Fonseca Tavares 3:1. – Bremgarten: Joël Grieder, Kevin Dubach, Markus Brunner, Hugo Miguel Da Fonseca Tavares, Fitim Gutaj, Shpresim Gutaj, Andrea Rüppel, Sven Trottmann, Kavilash Arultharan, Ivan Bogdanovic, Chris Rosenberg. – Othmarsingen: Markus Fries, Jahel Patermo, Blend Malsori, Vladimir Velikikeski, Justin Anderegg, Izer Sadiku, Fredian Gjokaj, Dominique Neuhaus, Naveen Kirutharan, Ivan Teixeira Rodrigues, Rinor Zukaj. – Verwarnungen: 40. Blend Malsori.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.06.2022 11:16 Uhr.