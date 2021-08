3. Liga, Gruppe 2 Erfolg für Bremgarten gegen Mutschellen Das 2:1 zuhause gegen Mutschellen ist der zweite Sieg im zweiten Spiel für Bremgarten.

(chm)

Ein Eigentor von Pascal Hügli brachte in der 8. Minute die 1:0-Führung für Bremgarten. In der 51. Minute baute Blerim Pnishi den Vorsprung für Bremgarten auf zwei Tore aus (2:0). In der Schlussphase kam Mutschellen noch auf 1:2 heran. Nic Oberholzer war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 89. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Faik Pnishi von Bremgarten erhielt in der 40. Minute die gelbe Karte.

Bremgarten steht mit sechs Punkten auf Rang 1. Bremgarten spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Tägerig 1. Das Spiel findet am 28. August statt (18.00 Uhr, Fussballplatz Kleinzelg, Tägerig).

In der Tabelle steht Mutschellen nach dem zweiten Spiel auf Rang 10 (ein Punkt). Für Mutschellen geht es daheim gegen FC Mellingen 1 weiter. Die Partie findet am 28. August statt (18.15 Uhr, Burkertsmatt, Widen).

Telegramm: FC Bremgarten 1 - FC Mutschellen 2 2:1 (1:0) - Bärenmatt, Bremgarten – Tore: 8. Eigentor (Pascal Hügli) 1:0.51. Blerim Pnishi 2:0. 89. Nic Oberholzer 2:1. – Bremgarten: Kire Damyanov, David Brun, Tihomir Grabovica, Burim Zeqiraj, Sven Wertli, Luca Frey, Luca Blumer, Halil Hoxhaj, Faik Pnishi, Qndrim Tairi, Blerim Pnishi. – Mutschellen: Ramon Zubler, Gianluca Costa, Nico Jud, Christian Huber, Chris Simone, Pascal Hügli, Djordje Meyer, Fabio Costa, Robin Matt, Janick Seiler, Jan Matt. – Verwarnungen: 40. Faik Pnishi.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Frick 1a - FC Döttingen 8:1, FC Bremgarten 1 - FC Mutschellen 2 2:1, SV Würenlos 1 - FC Tägerig 1 2:3, FC Muri 2 - FC Baden 1897 2 0:3

Tabelle: 1. FC Bremgarten 1 2 Spiele/6 Punkte (6:4). 2. FC Frick 1a 2/6 (10:1), 3. FC Baden 1897 2 2/6 (9:0), 4. FC Würenlingen 1 1/3 (4:1), 5. FC Wettingen 2 1/3 (5:1), 6. FC Kappelerhof 1/3 (2:1), 7. FC Tägerig 1 2/3 (4:7), 8. FC Neuenhof 1 2/3 (2:7), 9. SV Würenlos 1 2/1 (2:3), 10. FC Mutschellen 2 2/1 (1:2), 11. FC Döttingen 1/0 (1:8), 12. FC Mellingen 1 2/0 (4:8), 13. FC Muri 2 2/0 (1:5), 14. FC Villmergen 1 2/0 (1:4).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.08.2021 21:19 Uhr.