4. Liga, Gruppe 1 Erfolg für Aarau gegen Zofingen – Zofingen verliert nach drei Siegen Aarau behielt im Spiel gegen Zofingen am Freitag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:2.

Den Auftakt machte Joêl Bühler, der in der 2. Minute für Aarau zum 1:0 traf. Gleichstand war in der 5. Minute hergestellt: Dominik Siegrist traf für Zofingen. Joêl Bühler erzielte in der 29. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Aarau.

Per Penalty erhöhte Rafael Da Costa in der 61. Minute zum 3:1 für Aarau. Fünf Minuten dauerte es, ehe Rafael Da Costa erneut erfolgreich war. Er traf in der 66. Minute zum 4:1 für Aarau. Den Schlussstand stellte Christoph Spring in der 73. Minute her, als er für Zofingen auf 2:4 verkürzte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Reto Bossard von Zofingen erhielt in der 61. Minute die gelbe Karte.

Mit einem Tore-Schnitt von 6 Toren pro Spiel ist Aarau bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 6 mit durchschnittlich 2.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Dass Zofingen so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1 (Rang 3).

Aarau verbessert sich in der Tabelle von Rang 4 auf 3. Das Team hat neun Punkte. Aarau hat bisher dreimal gewonnen und einmal verloren.

Aarau spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Schönenwerd-Niedergösgen 2 (Rang 12). Das Spiel findet am Dienstag (6. September) statt (20.00 Uhr, Sportplatz Feld, Schönenwerd).

In der Tabelle verliert Zofingen Plätze und zwar von Rang 2 auf 4. Das Team hat neun Punkte. Zofingen hat bisher dreimal gewonnen und einmal verloren.

Im nächsten Spiel trifft Zofingen daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 14.-platzierte HNK Adria Aarau. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (7. September) (20.00 Uhr, Trinermatten, Zofingen).

Telegramm: FC Aarau - SC Zofingen 2a 4:2 (2:1) - Sportanlage Schachen Aarau, Aarau – Tore: 2. Joêl Bühler 1:0. 5. Dominik Siegrist 1:1. 29. Joêl Bühler 2:1. 61. Rafael Da Costa (Penalty) 3:1.66. Rafael Da Costa 4:1. 73. Christoph Spring 4:2. – Aarau: Fabio Valli, Nicola Donati, Simon Hunziker, Andreas Gautschi, Cédric Donati, Silas Gysi, Rafael Da Costa, Gökan Deubelbeiss, Philippe Hennet, Joêl Bühler, Alexander Bürgi. – Zofingen: Reto Bossard, Mike Egli, Jeffrey Nekys, Dominik Siegrist, Fidan Kastrati, Damiano Arturi, Visar Kadrijaj, Marco Erni, Christoph Spring, Nicola Suter, Donato Solimine. – Verwarnungen: 61. Reto Bossard.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

