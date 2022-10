3. Liga, Gruppe 1 Entfelden verliert gegen Seriensieger Buchs – Bera Akteke trifft zum Sieg Buchs reiht Sieg an Sieg: Gegen Entfelden hat das Team am Freitag bereits den vierten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 2:1

(chm)

Der Siegtreffer für Buchs gelang Bera Akteke in der 59. Minute. In der 27. Minute hatte Jonathan Frey Buchs in Führung gebracht. Der Ausgleich für Entfelden fiel in der 42. Minute durch Juan Carlos Brugger.

Im Spiel gab es total acht Karten. Buchs kassierte fünf gelbe Karten. Bei Entfelden erhielten Luca De Marco (30.), Alessandro Busto (43.) und Ilir Thaqi (94.) eine gelbe Karte.

Buchs schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 2.9 Tore pro Partie.

Der Sieg bedeutet für Buchs die Tabellenführung. Nach elf Spielen hat das Team 22 Punkte. Das Team rückt damit um vier Plätze vor. Buchs hat bisher sechsmal gewonnen, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Buchs bestreitet als nächstes in einem Heimspiel das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Frick 2. Diese Begegnung findet am 21. Oktober statt (20.15 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Mit der Niederlage rückt Entfelden in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 15 Punkten neu Platz 8. Entfelden hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Entfelden geht es auf fremdem Terrain gegen FC Beinwil am See (Platz 13) weiter. Diese Begegnung findet am 21. Oktober statt (20.15 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Telegramm: FC Entfelden - FC Buchs 1:2 (1:1) - Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden – Tore: 27. Jonathan Frey 0:1. 42. Juan Carlos Brugger 1:1. 59. Bera Akteke 1:2. – Entfelden: Roger Küng, Nico Paulin, Luca De Marco, Gil (Gilberlandio Hemmi), Juan Carlos Brugger, Claudio Ott, Alessandro Busto, Ilir Thaqi, Davide Ragusa, Hamurabi Be Kascho, Suajb Seljmani. – Buchs: Rajko Abadzic, Luca Aebli, Dalibor Vasic, Rafael Singy, Michael Van Den Broeck, Jens Wüthrich, Luka Vuleta, Habtom Kiros, Jonathan Frey, Bera Akteke, Rafed Bayazi. – Verwarnungen: 27. Dalibor Vasic, 30. Luca De Marco, 43. Alessandro Busto, 49. Bera Akteke, 85. Michael Van Den Broeck, 89. Habtom Kiros, 93. Sanjay Loganathan, 94. Ilir Thaqi.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

