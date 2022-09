4. Liga, Gruppe 1 Entfelden stolpert gegen Rothrist – Später Siegtreffer Überraschender Sieg für Rothrist: Das Team auf Tabellenrang 9 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Entfelden (2. Rang) zuhause 3:2 geschlagen.

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Rothrist das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 82. Minute war Adnan Cengic.

Zum Auftakt der Partie hatte Adnan Cengic sein Team in der 27. Minute in Führung geschossen. In der 58. Minute traf David Boner für Entfelden zum 1:1-Ausgleich. In der 70. Minute war es erneut David Boner, der Entfelden mit seinem Tor 2:1 in Führung brachte. Zum Ausgleich für Rothrist traf Adnan Cengic in der 80. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Entfelden für Dario Picciolo (37.), Noah Ragusa (44.) und Pascal Stierli (47.). Für Rothrist gab es keine Karte.

Dass Rothrist viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen acht Spielen hat Rothrist durchschnittlich 2.9 Treffer pro Partie erzielt. Statistisch gesehen hat das Team die fünftbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 11 mit durchschnittlich 3.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Rothrist nicht verändert. Das Team liegt mit elf Punkten auf Rang 9. Für Rothrist ist es der zweite Sieg in Serie. Rothrist konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Rothrist spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Muhen (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 1. Oktober (18.00 Uhr, Breite/Gemeinde, Muhen).

Für Entfelden hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 2. Entfelden hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Entfelden in einem Heimspiel gegen das erstplatzierte Team FC Gränichen 2a zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am 1. Oktober statt (19.00 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Telegramm: FC Rothrist 2 - FC Entfelden 2 3:2 (1:0) - Stampfi, Rothrist – Tore: 27. Adnan Cengic 1:0. 58. David Boner 1:1. 70. David Boner 1:2. 80. Adnan Cengic 2:2. 82. Adnan Cengic 3:2. – Rothrist: Jeremy Schneeberger, Samuel Gentizon, Armend Rrustolli, David Dukic, Premtim Beqaj, Simone Franze, Leonardo Antonio Ferreira Costa, Qun Shahini, Nikita Petrov, Adnan Cengic, Albijon Salcaj. – Entfelden: Remo Kugler, Adriano Carlucci, Adriano Vacca, Nico Paulin, Pascal Stierli, Dario Picciolo, Edin Kucalovic, Dario Schaller, Noah Ragusa, Roman Hägi, David Boner. – Verwarnungen: 37. Dario Picciolo, 44. Noah Ragusa, 47. Pascal Stierli.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

