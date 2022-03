4. Liga, Gruppe 1 - Abstiegsrunde Entfelden siegt gegen Gontenschwil dank Matchwinner Leunit Gashi Entfelden gewinnt am Samstag auswärts gegen Gontenschwil 4:0.

Leunit Gashi erzielte in der 13. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Entfelden. Entfelden baute in der 46. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Leunit Gashi. Zwei Minuten dauerte es, ehe Leunit Gashi erneut erfolgreich war. Er traf in der 48. Minute zum 3:0 für Entfelden. Nach einem Eigentor von Flavio Gautschi hiess es in der 62. Minute 4:0 für Entfelden.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Defensive hat Entfelden in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.3 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 9 geschossenen Toren Rang 1.

Gontenschwil lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Entfelden. Die total 4 Gegentore in zwei Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.3 Toren pro Match (Rang 5).

In der Tabelle verbessert sich Entfelden von Rang 3 auf 1. Das Team hat sechs Punkte. Für Entfelden ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Entfelden geht es auf fremdem Terrain gegen FC Sarmenstorf 2a (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am 9. April statt (20.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Gontenschwil steht in der Tabelle neu auf Rang 9 (zuvor: 5). Das Team hat drei Punkte. Gontenschwil hat bisher einmal gewonnen und einmal verloren.

Für Gontenschwil geht es auswärts gegen FC Menzo Reinach 2 (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am 2. April statt (19.00 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

Telegramm: FC Gontenschwil 2 - FC Entfelden 2 0:4 (0:2) - PAMO Neumättli, Gontenschwil – Tore: 13. Leunit Gashi 0:1. 46. Leunit Gashi 0:2. 48. Leunit Gashi 0:3. 62. Eigentor (Flavio Gautschi) 0:4. – Gontenschwil: Vincenzo Catalano, Kaleab Zewudu Kebede, Benjamin Lehner, Flavio Gautschi, Dominic Pingiotti, Maycon Gomes Lima, Yanik Kunz, Jon Mendez, Gabriel Josipovic, Aleksandar Zarkovic, Oguzcan Alpsoy. – Entfelden: Michele Sanso, Pascal Stierli, Christoph Baumann, Hamza Osmanovic, Mathis Pichler, Roman Hägi, Noah Ragusa, Dario Schaller, Davide Procopio, Samuel Yemane Haile, Leunit Gashi. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

