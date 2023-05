3. Liga, Gruppe 1 Entfelden siegt gegen Erlinsbach – Siegesserie von Erlinsbach gebrochen Entfelden behielt im Spiel gegen Erlinsbach am Mittwoch zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

Das Skore eröffnete Tiziano Battaglini in der 26. Minute. Er traf für Entfelden zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Entfelden stellte Lukas Zgraggen in Minute 42 her. Hamurabi Be Kascho baute in der 77. Minute die Führung für Entfelden weiter aus (3:0). Burim Hasanramaj sorgte in der Schlussphase noch für Resultatkosmetik für Erlinsbach: er traf in der 82. Minute zum 1:3

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Daniss Mujanovic von Erlinsbach erhielt in der 71. Minute die gelbe Karte.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Entfelden. Mit 31 Punkten liegt das Team auf Rang 7. Entfelden hat bisher achtmal gewonnen, sechsmal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Entfelden spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Niederlenz (Platz 10). Die Partie findet am Samstag (13. Mai) statt (18.00 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Für Erlinsbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 37 Punkten auf Rang 4. Nach vier Siegen in Serie verliert Erlinsbach erstmals wieder. Erlinsbach verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Erlinsbach in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Othmarsingen (Platz 5) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (14. Mai) (14.30 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Telegramm: FC Entfelden - FC Erlinsbach 1a 3:1 (2:0) - Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden – Tore: 26. Tiziano Battaglini 1:0. 42. Lukas Zgraggen 2:0. 77. Hamurabi Be Kascho 3:0. 82. Burim Hasanramaj 3:1. – Entfelden: Roger Küng, Nico Paulin, Florian Scherer, Alessandro Busto, Aris Montagnolo, Ilir Thaqi, Lukas Zgraggen, Sascha Vogel, Hamurabi Be Kascho, Ricardo Nrejaj, Tiziano Battaglini. – Erlinsbach: Ivan Ebinger, David Isenschmid, Serkan Karamese, Janosch Flükiger, David Grieder, Daniss Mujanovic, Egzoart Islami, Burim Hasanramaj, Noah Lüscher, Dominique May, Robbie von Felten. – Verwarnungen: 71. Daniss Mujanovic.

