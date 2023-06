4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1

Windel-Problem Selbst Primarschüler tragen noch Windeln: Schule Spreitenbach reagiert mit Flyern, Schulleiter mit Info-Veranstaltungen

Kinder tragen immer länger Windeln, teils bis in die Primarschule. Doch Lehrpersonen seien nicht dazu da, Windeln zu wechseln, erklärt der Aargauer Schulleiter Philipp Grolimund. Manche Eltern suchen deshalb per Inserat nach Leuten, die ihrem Kind in der Schule die Windeln wechseln.