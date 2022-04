3. Liga, Gruppe 1 Entfelden setzt Siegesserie auch gegen Lenzburg fort Entfelden setzt seine Siegesserie auch gegen Lenzburg fort. Das 4:0 auswärts am Freitag bedeutet bereits den sechsten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Das Tor von Fisnik Nuhi in der 3. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Entfelden. Pajtim Murseli erhöhte in der 19. Minute zur 2:0-Führung für Entfelden. Entfelden erhöhte in der 30. Minute seine Führung durch Angelo Petralito weiter auf 3:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Dario Picciolo, der in der 42. Minute die Führung für Entfelden auf 4:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Lenzburg erhielten Haris Medanovic (45.), Laszlo Stutz (70.) und Tobias Steiner (80.) eine gelbe Karte. Für Entfelden gab es keine Karte.

Dass Entfelden viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 19 Spielen hat Entfelden durchschnittlich 3.7 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Keine Änderung in der Tabelle für Entfelden: Mit 52 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Entfelden ist es der sechste Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Entfelden daheim mit FC Rohr 1 (Rang 14) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 30. April statt (18.00 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Für Lenzburg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 10. Lenzburg hat bisher fünfmal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Lenzburg auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Rothrist 1. Zu diesem Spiel kommt es am 30. April (17.00 Uhr, Stampfi, Rothrist).

Telegramm: FC Lenzburg 2 - FC Entfelden 1 0:4 (0:4) - Wilmatten, Lenzburg – Tore: 3. Fisnik Nuhi 0:1. 19. Pajtim Murseli 0:2. 30. Angelo Petralito 0:3. 42. Dario Picciolo 0:4. – Lenzburg: Shane Clerici, Haris Medanovic, Alain Iseli, Kevin Kläusli, Laszlo Stutz, David Kutschera, Aycan Osma, Tim Schmid, Rrahman Bajrushaj, Tobias Steiner, Nicolas Egger. – Entfelden: Roger Küng, Florian Scherer, Leutrim Agushi, Atdhe Kadrijaj, Michael Wälty, Gil (Gilberlandio Hemmi), Suajb Seljmani, Angelo Petralito, Pajtim Murseli, Fisnik Nuhi, Tiziano Battaglini. – Verwarnungen: 45. Haris Medanovic, 70. Laszlo Stutz, 80. Tobias Steiner.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.04.2022 03:55 Uhr.