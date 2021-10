3. Liga, Gruppe 1 Entfelden setzt Siegesserie auch gegen Frick fort Entfelden reiht Sieg an Sieg: Gegen Frick hat das Team am Samstag bereits den vierten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 5:0

(chm)

Das Tor von Pajtim Murseli in der 22. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Entfelden. In der 67. Minute baute Fisnik Nuhi den Vorsprung für Entfelden auf zwei Tore aus (2:0). Pajtim Murseli baute in der 68. Minute die Führung für Entfelden weiter aus (3:0).

Entfelden erhöhte in der 73. Minute seine Führung durch Leutrim Agushi weiter auf 4:0. Es war ein Elfmeter Das letzte Tor der Partie erzielte Fisnik Nuhi, der in der 76. Minute die Führung für Entfelden auf 5:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Frick erhielten Fabian Treyer (72.) und Till Wälchli (79.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Entfelden, nämlich für Leutrim Agushi (71.).

Entfelden spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 1 Treffer zu pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 45 geschossenen Toren Rang 2.

Entfelden bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 33 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Entfelden ist es der vierte Sieg in Serie.

Entfelden spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Rupperswil 1 (Rang 9). Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (19.00 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Nach der Niederlage büsst Frick zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 18 Punkten auf Rang 7. Für Frick war es bereits die dritte Niederlage in Serie. Frick verlor zudem erstmals zuhause.

Frick spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Beinwil am See 1 (Platz 4). Das Spiel findet am 23. Oktober statt (19.15 Uhr, Ebnet, Frick).

Telegramm: FC Entfelden 1 - FC Frick 1b 5:0 (1:0) - Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden – Tore: 22. Pajtim Murseli 1:0. 67. Fisnik Nuhi 2:0. 68. Pajtim Murseli 3:0. 73. Leutrim Agushi (Penalty) 4:0.76. Fisnik Nuhi 5:0. – Entfelden: Roger Küng, Dario Picciolo, Leutrim Agushi, Atdhe Kadrijaj, Florian Scherer, Raoul Hauri, Suajb Seljmani, Davide Ragusa, Khaled Assoussi, Fisnik Nuhi, Lukas Zgraggen. – Frick: Lukas Schraner, Kevin Schmid, Till Wälchli, Liridon Sala, Fabian Treyer, Nico Schaad, Manuel Herzog, Dario Zumsteg, Danijel Matuzovic, Silas Riner, Chris Lehmann. – Verwarnungen: 71. Leutrim Agushi, 72. Fabian Treyer, 79. Till Wälchli.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Entfelden 1 - FC Frick 1b 5:0, HNK Adria Aarau - FC Erlinsbach 1 2:3, FC Küttigen 2 - FC Rupperswil 1 0:2

Tabelle: 1. FC Rothrist 1 11 Spiele/33 Punkte (43:8). 2. FC Entfelden 1 12/33 (45:12), 3. FC Buchs 1 11/24 (22:14), 4. FC Beinwil am See 1 11/20 (21:18), 5. FC Erlinsbach 1 11/18 (20:22), 6. FC Othmarsingen 1 11/18 (31:20), 7. FC Frick 1b 12/18 (23:30), 8. FC Lenzburg 2 12/14 (23:25), 9. FC Rupperswil 1 12/14 (20:20), 10. FC Küttigen 2 12/14 (18:23), 11. FC Seon 1 12/13 (31:32), 12. SC Schöftland 2 12/10 (20:37), 13. HNK Adria Aarau 12/4 (9:42), 14. FC Rohr 1 11/1 (14:37).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2021 04:14 Uhr.

Mehr zum Aargauer Regionalsport:

Regionalfussball: So hoch ist die Impfquote bei den Aargauer Zweitligisten

Regionalfussball: «Wenn nötig, wechsle ich mich ein»: Warum der Gränichen-Trainer seinen Spielerpass reaktiviert hat

Windisch Statt Newcastle: Warum der Sohn von FCZ-Legende Shaun Bartlett in der Fussball-Provinz landet

EHC Olten: Die unfassbare Geschichte des Eliot Antonietti