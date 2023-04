3. Liga, Gruppe 1 Entfelden mit drei Punkten auswärts gegen Kölliken – Entscheidung in der Schlussminute Entfelden gewinnt am Freitag auswärts gegen Kölliken 3:2.

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Entfelden das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 93. Minute war Ali Badnievic.

Tiziano Battaglini hatte mit dem ersten Tor der Partie (15. Minut.) entfelden 1:0 in Führung gebracht. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 30, als Albert Marku für Kölliken erfolgreich war. Tiziano Battaglini traf in der 50. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Entfelden. Kölliken glich in der 83. Minute durch Albert Marku aus.

Bei Entfelden erhielten Gil (80.) und Alessandro Busto (88.) eine gelbe Karte. Bei Kölliken erhielten Gian Farro (50.) und Albert Marku (80.) eine gelbe Karte.

Keine Änderung in der Tabelle für Entfelden: 25 Punkte bedeuten Rang 7. Entfelden hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Entfelden tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Küttigen 1b an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 22. April (18.00 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Für Kölliken hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 9. Kölliken hat bisher sechsmal gewonnen, zehnmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Kölliken in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Frick 2. Zu diesem Spiel kommt es am 22. April (19.30 Uhr, Ebnet, Frick).

Telegramm: FC Kölliken - FC Entfelden 2:3 (1:1) - Sportstätte Walke, Kölliken – Tore: 15. Tiziano Battaglini 0:1. 30. Albert Marku 1:1. 50. Tiziano Battaglini 1:2. 83. Albert Marku 2:2. 93. Ali Badnievic 2:3. – Kölliken: Alban Gecaj, Pascal Nützi, Hajdar Kamishaj, Jérôme Torgler, Gian Farro, Ruben Santos Indio, Dinis Bagnibov, Fatjan Lokaj, Durim Racaj, Albert Marku, Ramon Egli. – Entfelden: Michele Sanso, Nico Paulin, Juan Carlos Brugger, Gil (Gilberlandio Hemmi), Michael Wälty, Ilir Thaqi, Lukas Zgraggen, Alessandro Busto, Davide Ragusa, Ricardo Nrejaj, Tiziano Battaglini. – Verwarnungen: 50. Gian Farro, 80. Albert Marku, 80. Gil, 88. Alessandro Busto.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.04.2023 18:30 Uhr.