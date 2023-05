4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1 Entfelden gewinnt klar gegen Türkiyemspor Sieg für Entfelden: Gegen Türkiyemspor gewinnt das Team am Freitag zuhause 5:0.

In der 19. Minute war es an Edin Kucalovic, Entfelden 1:0 in Führung zu bringen. Entfelden baute die Führung in der 25. Minute (Dario Schaller) weiter aus (2:0). Hamdija Malagic baute in der 34. Minute die Führung für Entfelden weiter aus (3:0).

Noël Limacher baute in der 78. Minute die Führung für Entfelden weiter aus (4:0). Riccardo Conte schoss das 5:0 (92. Minute) für Entfelden und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Gelbe Karten gab es bei Entfelden für Adriano Carlucci (31.) und Hamdija Malagic (81.). Gelbe Karten gab es bei Türkiyemspor für Anis Ameti (80.) und Mazlum Ozdemir (92.).

Entfelden hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 3.4 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach sieben Spielen, in denen die Offensive 34 Tore erzielte.

Die Abwehr von Türkiyemspor kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3.2 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 11).

Entfelden machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 15 Punkten auf Rang 5. Entfelden hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Entfelden siegte zudem erstmals auswärts.

Entfelden tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Masis Aarau an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 2. Juni (20.30 Uhr, Sportanlage Schachen, Aarau).

Nach der Niederlage büsst Türkiyemspor zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit neun Punkten auf Rang 11. Für Türkiyemspor ist es bereits die sechste Niederlage der laufenden Saison. Drei Spiele von Türkiyemspor gingen unentschieden aus.

Im nächsten Spiel kriegt es Türkiyemspor auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Rupperswil 2 (Platz 10) zu tun. Diese Begegnung findet am 10. Juni statt (19.00 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Telegramm: FC Entfelden 2 - FC Türkiyemspor 5:0 (3:0) - Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden – Tore: 19. Edin Kucalovic 1:0. 25. Dario Schaller 2:0. 34. Hamdija Malagic 3:0. 78. Noël Limacher 4:0. 92. Riccardo Conte 5:0. – Entfelden: Remo Kugler, Sinschaar Be Kescho, Hamdija Malagic, Nils Strehle, Pablo Kubat, Pascal Stierli, Davide Procopio, Dario Schaller, Adriano Carlucci, Cyril Widmer, Edin Kucalovic. – Türkiyemspor: Fikret Ugur Emre, Yonatan Kiflay, Ridvan Bolanyig, Gökhan Ilhan, Bilal Yavuzcan, Gürkan Kilinç, Anis Ameti, Mazlum Ozdemir, Filip Cornelius, Gafur Ismailovski, Özgür Koçan. – Verwarnungen: 31. Adriano Carlucci, 80. Anis Ameti, 81. Hamdija Malagic, 92. Mazlum Ozdemir.

