4. Liga, Gruppe 1 Entfelden gewinnt im ersten Spiel klar gegen Schönenwerd-Niedergösgen – Noah Ragusa trifft dreimal Zum Saisonauftakt gewinnt Entfelden auswärts gegen Schönenwerd-Niedergösgen 7:2.

(chm)

Auf dem Weg zum ungefährdeten Sieg erzielte Entfelden vier seiner Tore in der ersten Halbzeit, drei kamen in der zweiten Halbzeit dazu.

Schönenwerd-Niedergösgen waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:6 (64. Minute) und zum 2:7 (82. Minute).

Matchwinner für Entfelden war Noah Ragusa, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Entfelden waren: Hamurabi Be Kascho (2 Treffer), Mathis Pichler (1 Treffer) und Luis Bühlmann (1 Treffe.) die Torschützen für Schönenwerd-Niedergösgen waren: Sandro Schirosi und Ferdinando Di Pasquale.

Gelbe Karten gab es bei Schönenwerd-Niedergösgen für Cebrail Sonzamanci (59.), Livio Salvatore (66.) und Renzo Rettenmund (84.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Entfelden, Dario Schaller (84.) kassierte sie.

Entfelden reiht sich nach dem Spiel auf Rang 1 ein. Für Entfelden geht es in einem Heimspiel gegen FC Ljiljan (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 20. August statt (20.15 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Schönenwerd-Niedergösgen liegt nach Spiel 1 auf Rang 14. Schönenwerd-Niedergösgen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Muhen (Platz 9). Diese Begegnung findet am 19. August statt (20.15 Uhr, Breite/Gemeinde, Muhen).

Telegramm: FC Schönenwerd-Niedergösgen 2 - FC Entfelden 2 2:7 (0:4) - Sportplatz Feld, Schönenwerd – Tore: 7. Noah Ragusa 0:1. 13. Hamurabi Be Kascho 0:2. 38. Mathis Pichler 0:3. 46. Hamurabi Be Kascho 0:4. 49. Noah Ragusa 0:5. 62. Noah Ragusa 0:6. 64. Ferdinando Di Pasquale 1:6. 80. Luis Bühlmann 1:7. 82. Sandro Schirosi 2:7. – Schönenwerd-Niedergö: Kevin Brasser, Leonard Morina, Selim Shatrolli, Livio Salvatore, Juan Cavenaghi, Cebrail Sonzamanci, Davide Saccullo, Michel Heer, Renzo Rettenmund, Ferdinando Di Pasquale, Anton Wenger. – Entfelden: Remo Kugler, Dzemal Kajtazovic, Roman Hägi, Hamza Osmanovic, Mathis Pichler, Dario Picciolo, Alessandro Busto, Dario Schaller, Luis Bühlmann, Noah Ragusa, Hamurabi Be Kascho. – Verwarnungen: 59. Cebrail Sonzamanci, 66. Livio Salvatore, 84. Renzo Rettenmund, 84. Dario Schaller.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.08.2022 07:49 Uhr.