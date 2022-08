3. Liga, Gruppe 1 Entfelden gewinnt auch zweites Spiel, erneute Niederlage für Rupperswil Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Entfelden zuhause gegen Rupperswil 3:2. Es ist bereits der zweite Sieg für das Team.

(chm)

Entfelden ging bis in Minute 55 mit drei Toren in Vorsprung. Es trafen: Pajtim Murseli (18., 55.) und Fisnik Nuhi (53.). Rupperswil kam noch auf ein Tor heran. Torschützen waren: Manuel Dietiker (61., 67.).

Entfelden kassierte vier gelbe Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Rupperswil, Manuel Dietiker (64.) kassierte sie.

In der Tabelle steht Entfelden nach dem zweiten Spiel auf Rang 1. Als nächstes tritt Entfelden in einem Auswärtsspiel gegen das drittplatzierte Team FC Gränichen zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 26. August (20.15 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Rupperswil liegt nach Spiel 2 auf Rang 13. Mit dem fünftplatzierten FC Frick 2 kriegt es Rupperswil als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 26. August (20.15 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Telegramm: FC Entfelden - FC Rupperswil 3:2 (1:0) - Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden – Tore: 18. Pajtim Murseli 1:0. 53. Fisnik Nuhi 2:0. 55. Pajtim Murseli 3:0. 61. Manuel Dietiker 3:1. 67. Manuel Dietiker 3:2. – Entfelden: Michele Sanso, Fisnik Nuhi, Davide Ragusa, Ilir Thaqi, Pajtim Murseli, Gil (Gilberlandio Hemmi), Alessandro Busto, Nico Dätwyler, Suajb Seljmani, Michael Wälty, Nico Paulin. – Rupperswil: Matthias Fankhauser, Remo Bünzli, Davide Cerbone, Daniel Koch, Lukas Frey, Erion Rrafshi, Lucas Vale, Joël Hauser, Lars Schurtenberger, Manuel Dietiker, Valdrin Dvorani. – Verwarnungen: 29. Ilir Thaqi, 64. Manuel Dietiker, 68. Michael Wälty, 83. Ali Badnievic, 88. Nico Dätwyler.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

