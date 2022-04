4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde Elpidio Cristofaro rettet Schinznach Bad einen Punkt gegen Kölliken Im Spiel zwischen Schinznach Bad und Kölliken hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3.

(chm)

Beide Teams gingen im Spiel einmal in Führung. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Schinznach Bad in der 93. Minute.

Schinznach Bad war zwar zeitweise mit 2:0 (22. Minute) in Führung, doch Kölliken holte den Rückstand auf und ging selbst in Führung. Kurz vor Schluss, in der 93. Minute, traf Elpidio Cristofaro für Schinznach Bad zum 3:3-Ausgleich. Für ihn war es das zweite Tor des Spiels.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Schinznach Bad gab es vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Kölliken für Manuel Berisha (55.) und Astrit Ukaj (80.).

Schinznach Bad hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 3.2 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach fünf Spielen, in denen die Offensive 19 Tore erzielte.

Nach dem Unentschieden verliert Schinznach Bad einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit fünf Punkten auf Rang 11. Schinznach Bad hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Schinznach Bad geht es daheim gegen FC Bremgarten 2 (Platz 7) weiter. Die Partie findet am Samstag (30. April) statt (19.00 Uhr, Sportplatz Schachen, Schinznach).

Für Kölliken hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 8. Kölliken hat bisher einmal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Kölliken geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Juventina Wettingen (Platz 6) weiter. Die Partie findet am Samstag (30. April) statt (18.00 Uhr, Kreuzzelg, Wettingen).

Telegramm: FC Schinznach Bad - FC Kölliken 2b 3:3 (2:1) - Sportplatz Schachen, Schinznach – Tore: 9. Elpidio Cristofaro 1:0. 22. Cipriano Nugara (Penalty) 2:0.42. Rudolf Berisha 2:1. 56. Rudolf Berisha (Penalty) 2:2.73. Kristjan Duzhmani 2:3. 93. Elpidio Cristofaro 3:3. – Schinznach Bad: Sinan Cizenoglu, Karlo Hrzic, Giorgio Cariati, Kevin Vogelsang, Markelian Gjomarkaj, Cipriano Nugara, Nrec Nikolla, Tom Nikolla, Dreni Shala, Nico Häusermann, Elpidio Cristofaro. – Kölliken: Ben Jonas Bärtschinger, Ali Safari, Ardit Kukeli, Marco Bieri, Mateo Markovic, Alban Kukeli, Ibrahim Sinani, Fabio Farina, Rudolf Berisha, Samuel Müller, Manuel Berisha. – Verwarnungen: 19. Nrec Nikolla, 55. Giorgio Cariati, 55. Manuel Berisha, 74. Elpidio Cristofaro, 80. Astrit Ukaj, 87. Markelian Gjomarkaj.

