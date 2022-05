4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde Egzon Morina führt Leibstadt mit drei Toren zum Sieg gegen Schinznach Bad Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 1 vs. 9) ist Leibstadt am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Schinznach Bad gerecht geworden und hat zuhause 5:2 gewonnen.

In der zweiten Halbzeit erzielte Leibstadt über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren drei. Zur Halbzeitpause war das Team 2:1 in Führung gelegen.

Schinznach Bad waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:1 (12. Minute) und zum 2:4 (79. Minute).

Matchwinner für Leibstadt war Egzon Morina, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Leibstadt waren: Blendi Haxha (1 Treffer) und Altin Bytyqi (1 Treffe.) die Torschützen für Schinznach Bad waren: Nrec Nikolla und Dzenis Hajrovic.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Schinznach Bad erhielten Nrec Nikolla (41.) und Mario Patrone (45.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Leibstadt, Blendi Haxha (49.) kassierte sie.

Die Offensive von Leibstadt ist die beste der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 3.4 Tore pro Partie.

Die Abwehr von Schinznach Bad kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 2.9 Tore pro Partie (Rang 12).

Unverändert liegt Leibstadt nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach neun Spielen bei 19 Punkten. Für Leibstadt ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Leibstadt geht es auswärts gegen FC Brugg 2 (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am 15. Mai statt (14.30 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Nach der Niederlage büsst Schinznach Bad zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sechs Punkten auf Rang 11. Schinznach Bad hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Schinznach Bad tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Sarmenstorf 2b an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 14. Mai statt (19.00 Uhr, Sportplatz Schachen, Schinznach).

Telegramm: FC Leibstadt - FC Schinznach Bad 5:2 (2:1) - Schlossfeld, Leibstadt – Tore: 10. Egzon Morina 1:0. 12. Dzenis Hajrovic 1:1. 40. Egzon Morina 2:1. 55. Egzon Morina 3:1. 57. Altin Bytyqi 4:1. 79. Nrec Nikolla 4:2. 84. Blendi Haxha 5:2. – Leibstadt: Marc Hirschi, Argjent Berisha, Drazen Juric, Shqipdon Ramadani, Blerim Binakaj, Altin Bytyqi, Altin Musliu, Blendi Ramadani, Arlind Shala, Dave Toriser, Egzon Morina. – Schinznach Bad: Kenan Mulic, Giorgio Cariati, Fabio Rondinelli, Kevin Vogelsang, Janek Lang, Dzenis Hajrovic, Cipriano Nugara, Nrec Nikolla, Markelian Gjomarkaj, Nico Häusermann, Elpidio Cristofaro. – Verwarnungen: 41. Nrec Nikolla, 45. Mario Patrone, 49. Blendi Haxha.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde:

