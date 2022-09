4. Liga, Gruppe 2 Edis Hajrovic sichert Gränichen den Sieg gegen Zofingen im Alleingang Gränichen behielt im Spiel gegen Zofingen am Mittwoch zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:2.

(chm)

Das Skore eröffnete Filip Michal Waligora in der 2. Minute. Er traf für Zofingen zum 1:0. Per Elfmeter glich Edis Hajrovic das Spiel in der 11. Minute für Gränichen wieder aus. Edis Hajrovic war es auch, der in der 19. Minute die 2:1-Führung für Gränichen herstellte. Der Treffer fiel mittels Penalty.

Der gleiche Edis Hajrovic war in der 35. Minute auch für das 3:1 für Gränichen verantwortlich. Mit einem weiteren Tor sorgte Edis Hajrovic in der 55. Minute für das 4:1 für Gränichen. Den Schlussstand stellte Najeeb Halawa in der 72. Minute her, als er für Zofingen auf 2:4 verkürzte. Es war ein Elfmeter.

Bei Gränichen gab es vier gelbe Karten. Für Zofingen gab es keine Karte.

Die Abwehr von Zofingen kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 4.6 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 14).

Gränichen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um vier Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 5. Gränichen hat bisher dreimal gewonnen und zweimal verloren. Gränichen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Im nächsten Spiel kriegt es Gränichen auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Ataspor. Die Partie findet am 14. September statt (20.00 Uhr, Zelgli, Seon).

Zofingen liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 14. Das Team hat null Punkte. Zofingen hat bisher nur verloren, nämlich viermal.

Zofingen trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Gontenschwil 2 (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (11. September) (15.00 Uhr, Trinermatten, Zofingen).

Telegramm: FC Gränichen 2b - SC Zofingen 2b 4:2 (3:1) - ZehnderMatte, Gränichen – Tore: 2. Filip Michal Waligora 0:1. 11. Edis Hajrovic (Penalty) 1:1.19. Edis Hajrovic (Penalty) 2:1.35. Edis Hajrovic 3:1. 55. Edis Hajrovic 4:1. 72. Najeeb Halawa (Penalty) 4:2. – Gränichen: Simon Glumpler, Cédric Wehle, Ramadan Salihi, Ivo Coric, Kevin Schumacher, Jerome Blättler, Dion Hajdari, Kristian Coric, Joel Ringgenberg, Luis Widmer, Edis Hajrovic. – Zofingen: Shukri Dizdari, Patrick Schürpf, Samuel Hochuli, Fabio Miguel Bento Antunes, Dominic Renfer, Filip Michal Waligora, Mirco Walter, Michele Esteves, Michael Lichtsteiner, Patrick Bucher, Stefan Palmieri. – Verwarnungen: 27. Jerome Blättler, 69. Luis Widmer, 70. Ivo Coric, 80. Ramadan Salihi.

