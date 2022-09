4. Liga, Gruppe 2 Drilon Gashi und Ardit Gashi führen Rohr zum Sieg gegen Gränichen Rohr reiht Sieg an Sieg: Gegen Gränichen hat das Team am Freitag bereits den vierten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 7:1

(chm)

Auf dem Weg zum ungefährdeten Sieg erzielte Rohr drei seiner Tore in der ersten Halbzeit, vier kamen in der zweiten Halbzeit dazu.

Gränichen war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 18. Minute zum zwischenzeitlichen 1:2.

Matchwinner für Rohr waren Drilon Gashi und Ardit Gashi, die jeweils dreimal trafen. Getroffen hat zudem Ahmad Faqirzade (1 Tor.) einziger Torschütze für Gränichen war: Antonio Scaglione (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Rohr sah Urim Mulaj (71.) die rote Karte. Gelb erhielt Urim Mulaj (53.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Gränichen, Nico Müller (90.) kassierte sie.

Rohr hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 4.4 Tore pro Partie.

Die Abwehr von Gränichen kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 21 Gegentore in sieben Spielen bedeuten einen Schnitt von 3 Toren pro Match (Rang 10).

Rohr bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 15 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Für Rohr ist es der vierte Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Rohr in einem Heimspiel mit FC Gontenschwil 2 (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 23. September (20.00 Uhr, Sportplatz Winkel, Rohr).

Mit der Niederlage rückt Gränichen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit neun Punkten neu Platz 8. Gränichen hat bisher dreimal gewonnen und viermal verloren.

Gränichen tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Seon an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 23. September statt (20.00 Uhr, Zelgli, Seon).

Telegramm: FC Gränichen 2b - FC Rohr 1:7 (1:3) - ZehnderMatte, Gränichen – Tore: 6. Ardit Gashi 0:1. 8. Ahmad Faqirzade 0:2. 18. Antonio Scaglione 1:2. 39. Drilon Gashi 1:3. 47. Ardit Gashi 1:4. 64. Drilon Gashi 1:5. 82. Drilon Gashi 1:6. 86. Ardit Gashi 1:7. – Gränichen: Simon Glumpler, Fabio Keller, Mirko Coric, Ivo Coric, Kevin Schumacher, Vincenzo Marotta, Jerome Blättler, Joel Ringgenberg, Bledar Arifaj, Antonio Scaglione, Edis Hajrovic. – Rohr: Michel Schneider, Dean Meier, Safet Murtezi, Urim Mulaj, Ali Rezai, Ahmad Faqirzade, Florent Palushi, Ardit Gashi, Erolind Ferati, Drilon Gashi, Betim Morina. – Verwarnungen: 53. Urim Mulaj, 90. Nico Müller – Ausschluss: 71. Urim Mulaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.09.2022 00:08 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.