3. Liga, Gruppe 2 Döttingen verliert gegen Seriensieger Frick Frick setzt seine Siegesserie auch gegen Döttingen fort. Das 8:1 auswärts am Freitag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Schon früh setzte Frick dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 5. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 5:1 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Frick noch auf 8:1.

Döttingen war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 34. Minute zum zwischenzeitlichen 1:3.

Die Torschützen für Frick waren: Roger Herzog (2 Treffer), Kilian Weiss (2 Treffer), Meris Habibija (1 Treffer), Marco Boss (1 Treffer), Cyrill Vogel (1 Treffer) und Alain Saner (1 Treffer). Einziger Torschütze für Döttingen war: Qendrim Aliaj (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Frick für Alain Saner (36.) und Roger Herzog (43.). Döttingen behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Frick schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Die total 59 Tore in 15 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.9 Toren pro Match.

Die Abwehr von Döttingen kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 71 Tore in 14 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 5.1 Toren pro Spiel (Rang 14).

Frick behauptet sich mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach 15 Spielen bei 39 Punkten. Frick hat bisher zwölfmal gewonnen, nie verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Frick zuhause mit FC Würenlingen 1 (Rang 7) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 1. April (20.00 Uhr, Ebnet, Frick).

Döttingen verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Döttingen hat bisher einmal gewonnen und 13mal verloren.

Mit dem siebtplatzierten FC Würenlingen 1 kriegt es Döttingen als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am Montag (28. März) statt (20.15 Uhr, Kuhgässli, Würenlingen).

Telegramm: FC Döttingen - FC Frick 1a 1:8 (1:5) - Aarebrücke, Kleindöttingen – Tore: 5. Kilian Weiss 0:1. 10. Meris Habibija 0:2. 11. Marco Boss 0:3. 34. Qendrim Aliaj 1:3. 42. Roger Herzog 1:4. 44. Alain Saner 1:5. 55. Cyrill Vogel 1:6. 57. Kilian Weiss 1:7. 62. Roger Herzog 1:8. – Döttingen: Nurdin Sinanovic, Severin Stutz, Jaime Keller, Giordan Sunzeri, Andreas Büecheler, Ruben Filipe Oliviera Da Rocha, Kevin Keller, Davide Giaccone, Paulo Bulmer, Fatlind Bytyci, Qendrim Aliaj. – Frick: Timothée Lawson, Sven Würgler, Kastriot Berisha, Jan Weidmann, Marco Boss, Roger Herzog, Alain Saner, Thomas Keller, Cyrill Vogel, Kilian Weiss, Meris Habibija. – Verwarnungen: 36. Alain Saner, 43. Roger Herzog.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.03.2022 01:48 Uhr.