4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2 Döttingen sorgt bei Bünz-Maiengrün für Überraschung – Davide Giaccone trifft dreimal Überraschung bei Döttingen gegen Bünz-Maiengrün: Der Tabellenzwölfte (Döttingen) hat am Samstag zuhause den Tabellensechsten 6:5 besiegt. Döttingen schaffte zugleich den ersten Saisonsieg im vierten Spiel.

Bünz-Maiengrün war einmal in Führung, und zwar in der 29. Minute, als Gian Schlegel zum Zwischenstand von 2:1 traf. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 45, als Davide Giaccone für Döttingen erfolgreich war.

Danach drehte Döttingen auf. Das Team schoss ab der 50. Minute noch vier weitere Tore, während Bünz-Maiengrün noch drei Treffer gelangen (zum 3:3 (54. Minute), 4:5 (84. Minute) und 5:6 (90. Minute)). Der Endstand lautete 6:5.

Matchwinner für Döttingen war Davide Giaccone, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Döttingen waren: Ismail Osmani (1 Treffer) und Fatlind Bytyci (1 Treffe.) ein Tor für Döttingen war ein Eigentor des Gegners. Bei Bünz-Maiengrün schoss Manuel Tschamper gleich zwei Tore. Die weiteren Torschützen für Bünz-Maiengrün waren: Michael Hochstrasser (1 Treffer), Mattia Koch (1 Treffer) und Gian Schlegel (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Döttingen erhielten Fatlind Bytyci (19.) und Jaime Keller (86.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Bünz-Maiengrün erhielt: Mattia Koch (86.)

Die Abwehr von Bünz-Maiengrün kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3.3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 11).

In der Tabelle verbessert sich Döttingen von Rang 12 auf 11. Das Team hat vier Punkte. Döttingen hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Döttingen geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Lenzburg 2 (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 21. April (20.15 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Bünz-Maiengrün steht in der Tabelle neu auf Rang 9 (zuvor: 6). Das Team hat vier Punkte. Bünz-Maiengrün hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Bünz-Maiengrün spielt zum nächsten Mal auswärts gegen KF Liria (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (18. April) (20.00 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Telegramm: FC Döttingen - FC Bünz-Maiengrün 6:5 (2:2) - Aarebrücke, Kleindöttingen – Tore: 16. Fatlind Bytyci 1:0. 26. Manuel Tschamper 1:1. 29. Gian Schlegel 1:2. 45. Davide Giaccone 2:2. 50. Davide Giaccone 3:2. 54. Michael Hochstrasser (Penalty) 3:3.64. Eigentor (Luca Nauer) 4:3.79. Davide Giaccone 5:3. 84. Mattia Koch 5:4. 85. Ismail Osmani 6:4. 90. Manuel Tschamper 6:5. – Döttingen: Raphael Haubensak, Besmir Suka, Jaime Keller, Yamin Ait Hadj Bella, Atakan Özkaner, Ismail Osmani, Kevin Keller, Giordan Sunzeri, Carlos Junior Spica Da Cunha, Fatlind Bytyci, Davide Giaccone. – Bünz-Maiengrün: Matthias Landolt, Gian Jurt, Michael Hochstrasser, Ibrahim Gözcü, Luca Nauer, Jan Ostgen, Patrick Meyer, Mattia Koch, Manuel Tschamper, Sergio Lüthi, Adrian Rohner. – Verwarnungen: 19. Fatlind Bytyci, 86. Jaime Keller, 86. Mattia Koch.

