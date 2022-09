4. Liga, Gruppe 4 Döttingen holt sich drei Punkte gegen Windisch – Siegesserie von Windisch gebrochen Sieg für Döttingen: Gegen Windisch gewinnt das Team am Freitag zuhause 3:1.

Das erste Tor der Partie fiel für Döttingen: Fatlind Bytyci brachte seine Mannschaft in der 28. Minute 1:0 in Führung. Der Ausgleich für Windisch fiel in der 31. Minute (Adriel Batista). Davide Giaccone erzielte in der 62. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Döttingen. Der gleiche Davide Giaccone war in der 80. Minute auch für das 3:1 für Döttingen verantwortlich.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Döttingen sah Fatlind Bytyci (72.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Ismail Osmani (37.), Steven Jost (62.) und Davide Giaccone (65.). Bei Windisch erhielten Bosko Todorovic (43.), Dario Valentino (65.) und Jejuan Kunjrini (80.) eine gelbe Karte.

Die Offensive von Döttingen hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.2 Mal pro Spiel. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Döttingen nicht verändert. Das Team liegt mit zwölf Punkten auf Rang 4. Für Döttingen ist es bereits der vierte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat dreimal zuhause und einmal auswärts gewonnen.

Im nächsten Spiel kriegt es Döttingen auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Leibstadt. Das Spiel findet am 16. September statt (20.00 Uhr, Schlossfeld, Leibstadt).

Trotz der Niederlage bleibt Windisch auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 15 Punkte auf dem Konto. Nach fünf Siegen in Serie verliert Windisch erstmals wieder.

Windisch spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Turgi 2 (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 16. September (20.15 Uhr, Dägerli, Windisch).

Telegramm: FC Döttingen - FC Windisch 2 3:1 (1:1) - Aarebrücke, Kleindöttingen – Tore: 28. Fatlind Bytyci 1:0. 31. Adriel Batista 1:1. 62. Davide Giaccone 2:1. 80. Davide Giaccone 3:1. – Döttingen: Nurdin Sinanovic, Steven Jost, Alessandro Russo, Jaime Keller, Atakan Özkaner, Ruben Filipe Oliviera Da Rocha, Kevin Keller, Ismail Osmani, Lucas Arias Da Costa, Davide Giaccone, Fatlind Bytyci. – Windisch: Dario Accardi, Anselme Ouattara, Bosko Todorovic, Sinthuyan Ravindrarajah, Manuel Killer, Burim Ramadani, Fitim Skenderi, Slobodan Stoilovski, Luigi Lleshaj, Adriel Batista, Jejuan Kunjrini. – Verwarnungen: 37. Ismail Osmani, 43. Bosko Todorovic, 62. Steven Jost, 65. Davide Giaccone, 65. Dario Valentino, 80. Jejuan Kunjrini – Ausschluss: 72. Fatlind Bytyci.

