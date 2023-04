4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2 Döttingen holt sich drei Punkte gegen Muri Döttingen behielt im Spiel gegen Muri am Freitag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:4.

(chm)

Während des ganzen Spiels war Muri nie in Rückstand gelegen. In der 91. Minute musste das Team aber doch noch den Ausgleich hinnehmen.

Das erste Tor der Partie erzielte Joel Moser für Muri. In der 11. Minute traf er zum 1:0. In der 27. Minute schoss Matthias Frick Muri mittels Elfmeter zur 2:0-Führung. In der 60. Minute gelang Döttingen (Fatlind Bytyci) der Anschlusstreffer (1:2).

Mit seinem Tor in der 70. Minute brachte Livio Feuchter Muri mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Per Penalty traf Davide Giaccone in der 80. Minute für Döttingen zum Anschlusstreffer (2:.) dimitri Etterlin sorgte in der 82. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für Muri.

Fatlind Bytyci sorgte in der 85. Minute für Döttingen für den Anschlusstreffer zum 3:4. Nach nur sechs Minuten glich wiederum Fatlind Bytyci das Spiel für Döttingen aus.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Muri für Tobias Stutzer (53.) und Livio Feuchter (65.). Döttingen blieb ohne Karte.

Döttingen liegt nach Spiel 1 auf Rang 5. Döttingen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Juventina Wettingen 1a (Platz 7). Das Spiel findet am Mittwoch (5. April) statt (20.00 Uhr, Kreuzzelg, Wettingen).

Muri reiht sich nach dem Spiel auf Rang 1 ein. Als nächstes trifft Muri zuhause mit FC Windisch 2 (Platz 14) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 6. April statt (20.15 Uhr, Brühl, Muri AG).

Telegramm: FC Döttingen - FC Muri 2b 4:4 (0:2) - Aarebrücke, Kleindöttingen – Tore: 11. Joel Moser 0:1. 27. Matthias Frick (Penalty) 0:2.60. Fatlind Bytyci 1:2. 70. Livio Feuchter 1:3. 80. Davide Giaccone (Penalty) 2:3.82. Dimitri Etterlin 2:4. 85. Fatlind Bytyci 3:4. 91. Fatlind Bytyci 4:4. – Döttingen: Salvatore Sunzeri, Andreas Büecheler, Yamin Ait Hadj Bella, Jaime Keller, Besmir Suka, Kevin Keller, Guilherme Gomes Pedro, Carlos Junior Spica Da Cunha, Salvatore La Marca, Davide Giaccone, Giuseppe Pantaleo. – Muri: Kevin Meyer, Lars Widmer, Dario Engel, Matthias Frick, Noah Köchli, Patrik Räber, Livio Feuchter, Ivo Nietlispach, Manuel Wild, Tobias Stutzer, Joel Moser. – Verwarnungen: 53. Tobias Stutzer, 65. Livio Feuchter.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.04.2023 07:13 Uhr.