4. Liga, Gruppe 4 Döttingen holt sich drei Punkte gegen Brugg – Siegesserie von Brugg gebrochen Döttingen behielt im Spiel gegen Brugg am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:2.

Davide Giaccone eröffnete in der 12. Minute das Skore, als er für Döttingen das 1:0 markierte. In der 16. Minute baute Lucas Arias Da Costa den Vorsprung für Döttingen auf zwei Tore aus (2:0). Dank dem Treffer von Blend Mahalla (24.) reduzierte sich der Rückstand für Brugg auf ein Tor (1:2).

In der 47. Minute schoss Giordan Sunzeri Döttingen mittels Elfmeter zur 3:1-Führung. In der Schlussphase kam Brugg noch auf 2:3 heran. Tomoya Killer war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 85. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Brugg sah Rilind Cikaqi (87.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Rilind Cikaqi (53.) und Luan Cerimi (57.). Gelbe Karten gab es bei Döttingen für Jaime Keller (31.), Atakan Özkaner (50.) und Ismail Osmani (61.).

Mit einem Tore-Schnitt von 2.8 Toren pro Spiel ist Döttingen bekannt für eine starke Offensive. Statistisch gesehen hat das Team die fünftbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 6 mit durchschnittlich 2.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Döttingen. 15 Punkte bedeuten Rang 5. Döttingen hat bisher fünfmal gewonnen und dreimal verloren.

Für Döttingen geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Wettingen 2 (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am Donnerstag (29. September) statt (20.30 Uhr, Kreuzzelg, Wettingen).

Für Brugg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 4. Nach vier Siegen in Serie verliert Brugg erstmals wieder. Brugg verlor zudem erstmals zuhause.

Brugg spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Turgi 2 (Platz 6). Diese Begegnung findet am 2. Oktober statt (14.30 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Telegramm: FC Döttingen - FC Brugg 2 3:2 (2:1) - Aarebrücke, Kleindöttingen – Tore: 12. Davide Giaccone 1:0. 16. Lucas Arias Da Costa 2:0. 24. Blend Mahalla 2:1. 47. Giordan Sunzeri (Penalty) 3:1.85. Tomoya Killer 3:2. – Döttingen: Amel Mesic, Steven Jost, Alessandro Russo, Jaime Keller, Atakan Özkaner, Giordan Sunzeri, Kevin Keller, Guilherme Gomes Pedro, Lucas Arias Da Costa, Davide Giaccone, Ismail Osmani. – Brugg: Fabian Müller, Joel Meyer, Luan Cerimi, Filip Petrovic, Rolandas Ivanauskas, Bleon Murtezi, Redon Maliqi, Vladimir Videnovic, Rinhard Dushaj, Leo Melcore, Blend Mahalla. – Verwarnungen: 31. Jaime Keller, 50. Atakan Özkaner, 53. Rilind Cikaqi, 57. Luan Cerimi, 61. Ismail Osmani – Ausschluss: 87. Rilind Cikaqi.

