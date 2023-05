4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2 Döttingen bezwingt Villmergen Döttingen behielt im Spiel gegen Villmergen am Dienstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:3.

(chm)

Das Skore eröffnete Yamin Ait Hadj Bella in der 9. Minute. Er traf für Döttingen zum 1:0. Gleichstand stellte Mattia Lo Iudice durch seinen Treffer für Villmergen in der 22. Minute her. Das Tor von Davide Giaccone in der 22. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Döttingen.

Giuseppe Pantaleo erhöhte in der 34. Minute zur 3:1-Führung für Döttingen. Dario Cavallaro sorgte in der 50. Minute für Villmergen für den Anschlusstreffer zum 2:3. Atakan Özkaner erhöhte in der 68. Minute zur 4:2-Führung für Döttingen. In der Schlussphase kam Villmergen noch auf 3:4 heran. Dario Innella war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 83. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Döttingen, nämlich für Fatlind Bytyci (58.). Eine Verwarnung gab es für Villmergen, nämlich für Fabio Caruso (34.).

Mit dem Sieg rückt Döttingen um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit sieben Punkten auf Rang 10. Döttingen hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt. Döttingen siegte zudem erstmals auswärts.

Döttingen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Brugg 2 (Platz 13). Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (13. Mai) (18.00 Uhr, Aarebrücke, Kleindöttingen).

Für Villmergen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 7. Villmergen hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Villmergen verlor zudem erstmals zuhause.

Als nächstes trifft Villmergen auf fremdem Terrain mit FC Falke Lupfig (Platz 14) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (12. Mai) (20.00 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Telegramm: FC Döttingen - FC Villmergen 2 4:3 (3:1) - Aarebrücke, Kleindöttingen – Tore: 9. Yamin Ait Hadj Bella 1:0. 22. Mattia Lo Iudice 1:1. 22. Davide Giaccone 2:1. 34. Giuseppe Pantaleo 3:1. 50. Dario Cavallaro 3:2. 68. Atakan Özkaner 4:2. 83. Dario Innella 4:3. – Döttingen: Salvatore Sunzeri, Yamin Ait Hadj Bella, Adrian Valiselos Gomes, Giordan Sunzeri, Andreas Büecheler, Giuseppe Pantaleo, Atakan Özkaner, Kevin Keller, Carlos Junior Spica Da Cunha, Davide Giaccone, Fatlind Bytyci. – Villmergen: Raffael Wälti, Tim Lustenberger, Drago Biljaka, Fabio Caruso, Colin Graf, Liridon Cufaj, Dario Cavallaro, Cyril Schatzmann, Dario Innella, Mattia Lo Iudice, Luca Lustenberger. – Verwarnungen: 34. Fabio Caruso, 58. Fatlind Bytyci.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.05.2023 13:45 Uhr.