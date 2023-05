4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1 Dominic Bächler rettet Zofingen einen Punkt gegen Schöftland Sechs Tore sind zwischen Schöftland und Zofingen gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht.

(chm)

Beide Teams gingen im Spiel einmal in Führung. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Zofingen in der 87. Minute.

Schöftland war zwischenzeitlich mit 3:1 (73. Minute) in Führung, konnte den Vorsprung aber nicht über die Runden bringen.

In der 61. Minute erzielte Lars Bigler für Schöftland die 2:1-Führung. Schöftland baute die Führung in der 73. Minute (Jonas Müller) weiter aus (3:1). Zofingen kam in der 83. Minute auf ein Tor heran, als Fatlum Kastrati per Elfmeter zum 2:3 traf. Nur gerade vier Minuten nach dem 2:3 (83. Miunte) traf Dominic Bächler für Zofingen in der 87. Minute zum 3:3-Ausgleich. Für ihn war es das zweite Tor des Spiels.

Auch Zofingen war im Spiel zeitweise vorne gelegen, nämlich 1:0 (55. Minute).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Schöftland für Cédric Sagliocco (68.) und Michael Steiner (80.). Eine Verwarnung gab es für Zofingen, nämlich für Ricardo Wittmann (75.).

Schöftland rückt mit dem Unentschieden in der Tabelle nach vorne:

13 Punkte bedeuten Rang 10.

Das ist ein Sprung um zwei Plätze.

Schöftland hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Schöftland spielt zum nächsten Mal zuhause gegen SC Seengen (Platz 8). Die Partie findet am 2. Juni statt (20.00 Uhr, Sportanlage Rütimatten, Schöftland).

Nach dem Unentschieden büsst Zofingen in der Tabelle ein und liegt neu mit elf Punkten auf Rang 12. Es verliert zwei Plätze. Zofingen hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Zofingen zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Rohr. Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (26. Mai) (20.15 Uhr, Trinermatten, Zofingen).

Telegramm: SC Schöftland 3 - SC Zofingen 2a 3:3 (0:0) - Sportanlage Rütimatten, Schöftland – Tore: 55. Dominic Bächler 0:1. 57. Noel Frei 1:1. 61. Lars Bigler 2:1. 73. Jonas Müller 3:1. 83. Fatlum Kastrati (Penalty) 3:2.87. Dominic Bächler 3:3. – Schöftland: Michael Steiner, Raffael Limberger, Lars Bigler, Lukas Getzmann, Lukas Leuenberger, Yannick Jauch, Cédric Sagliocco, Etienne Schär, Noel Frei, Dennis Hunziker, Fintan Huber. – Zofingen: Reto Bossard, Marik Sommer, Miloje Radovanovic, Jeffrey Nekys, Fidan Kastrati, Mike Egli, Fatlum Kastrati, Ricardo Wittmann, Fabian Kaufmann, Christoph Spring, Donato Solimine. – Verwarnungen: 68. Cédric Sagliocco, 75. Ricardo Wittmann, 80. Michael Steiner.

